Locuitorii din Voitinel, invitați la dezbaterea publică privind viitorul comunei

Primăria din Voitinel îi invită pe cetățenii comunei să participe la o dezbatere publică privind Planul Urbanistic General (PUG), document care stabilește direcțiile de dezvoltare a localității în anii următori. Întâlnirea va avea loc joi, 5 noiembrie 2026, de la ora 10:00, la Căminul Cultural din Voitinel.

Prin această inițiativă, administrația locală își propune să încurajeze implicarea cetățenilor în procesul de stabilire a direcțiilor de dezvoltare ale comunei și să ofere comunității ocazia de a-și exprima opiniile și propunerile. Cum vrei să arate Voitinelul în viitor?” este întrebarea adresată de Primărie locuitorilor, în mesajul prin care anunță organizarea dezbaterii publice.

Reprezentanții administrației locale subliniază că Planul Urbanistic General are un rol important în conturarea viitorului comunei, motiv pentru care participarea cetățenilor și punctele lor de vedere sunt importante în acest proces.

„Informează-te. Participă. Spune-ți părerea. Construim împreună direcțiile de dezvoltare ale Comunei Voitinel! Opinia ta contează!”, este apelul transmis de primărie locuitorilor din comuna Voitinel.