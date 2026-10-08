Locuința unei familii, afectată de inundațiile din Broșteni, a fost sfințită după reconstruirea de la temelie

Campania umanitară inițiată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru sprijinirea persoanelor din arealul Broșteni, grav afectat de inundațiile din vara anului 2025, continuă să aducă speranță și bucurie în inimile celor care, în doar câteva clipe, au rămas fără bunurile agonisite de-a lungul unei vieți.

În după-amiaza zilei de duminică, 4 octombrie 2026, o nouă etapă a amplului demers de sprijin s-a încheiat prin binecuvântarea unei locuințe ridicate de la zero pentru o familie din Broșteni, cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

Momentul a încununat luni de muncă și de împreună-lucrare, în care clerici, credincioși, oameni de bine din țară și din afara granițelor, constructori și reprezentanți ai administrației locale și-au unit eforturile, ca familia greu încercată să se poată bucura din nou de un „acasă”.

Slujba de binecuvântare a noului cămin a fost săvârșită în prezența reprezentanților Centrului Eparhial și a clericilor care s-au implicat în mod direct în sprijinirea comunității greu încercate, între care pr. Andrei Mocanu, consilier al Sectorului Social Filantropic, pr. Adrian Dulgheriu, protoiereu al Protopopiatului Fălticeni, pr. Aurel Goraș, protoiereu al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, precum și clericii parohiei și cei din împrejurimi. Alături de membrii familiei s-a aflat și Alexandru Hurjui, primarul orașului Broșteni.

La finalul slujbei de sfințire a fost săvârșit și un Trisaghion pentru odihna sufletelor celor trecuți la cele veșnice din familia lui Gavril Nicolae.

Amintind că Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a rămas alături de cei afectați încă din primele zile de după inundații, pr. consilier Andrei Mocanu a subliniat la finalul slujbei că întreaga lucrare de refacere a fost posibilă prin solidaritatea celor care au ales să răspundă suferinței aproapelui. „Ceea ce într-o noapte a fost distrus, întreaga comunitate, întreaga creștinătate din țara noastră, dar și de peste hotare, a fost chemată să rezidească. Să aducem bucurie acolo unde inundațiile au adus tristețe. Să aducem speranță acolo unde apele au adus deznădejde. Și iată că am reușit împreună și în această zi în care, prin slujba de binecuvântare și de sfințire a casei, au fost încununate și binecuvântate lucrările din ultima perioadă, în care la familia aceasta a fost reconstruită de la zero o nouă locuință.”

Casa sfințită în această duminică este cea de-a treia locuință construită integral de la zero de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru familiile din Broșteni afectate de viituri. Totodată, alte patru locuințe au fost renovate, iar pentru alte două familii au fost achiziționate apartamente, unul direct de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, iar celălalt, de Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului.

Părintele consilier a arătat că întreaga lucrare a fost împlinită prin grija chiriarhului locului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, și prin implicarea Protopopiatului Fălticeni, sub coordonarea pr. protoiereu Adrian Dulgheriu, cu sprijinul pr. Pavel Norocel și al echipelor de muncitori care au fost prezente pe șantier încă de la început. De asemenea, a fost evidențiată implicarea Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc și a pr. protoiereu Aurel Goraș, prezent în mijlocul comunității din primele zile de după inundații.

În semn de recunoștință, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a oferit celor doi protopopi Ordinul Eparhial „Mitropolit Anastasie Crimca” întrucât au „urmat exemplul Mitropolitului Anastasie Crimca, cărturar distins și om de cultură polivalent, creator și inovator în arta eclesiastică, jertfelnic lucrător în mijlocul societății moldave ca laic, dar și ca ierarh, milostiv și sensibil față de cei în suferință, de numele căruia se leagă construirea primului spital public din țară, la Suceava, în anul 1619”.

Ordinul „Apărător al credinței creștine” a fost oferit părintelui Pavel Norocel, ca unul dintre cei care au fost aproape de familie pe tot parcursul lucrărilor, întrucât s-a străduit și se străduiește „să urmeze exemplul apărătorilor credinței și patriei străbune, precum și al dascălilor de cuget și simțire românească și creștinească”.

De asemenea, Ordinul „Mitropolit Anastasie Crimca” a fost înmânat de către pr. Ștefan Mihalcea, consilier eparhial al Sectorului Media și Comunicare și părintelui consilier Andrei Mocanu, în semn de apreciere pentru coordonarea campaniei umanitare de la Broșteni și pentru grija cu care a urmărit îndeaproape fiecare dintre proiectele desfășurate.

Prezent la eveniment, primarul orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, a mărturisit că slujba de binecuvântare i-a readus în memorie evenimentele din după-amiaza zilei de 27 iulie 2025, precum și întreg parcursul comunității de la momentul producerii inundațiilor până în prezent.

„Lucrurile nu au fost fericite pentru noi în acea fatidică zi, dar ni s-a demonstrat că Dumnezeu lucrează prin oameni și aș vrea să le mulțumesc tuturor acelor oameni. Sunt foarte, foarte mulți la număr, greu de enumerat, poate uneori e greu de ținut minte, dar le mulțumim tuturor celor care s-au implicat în acest proiect și în proiectul Broșteni și mulțumesc Bisericii Ortodoxe Române.” Domnia sa a transmis mulțumirile sale și ale comunității Înaltpreasfințitului Părinte Calinic pentru grija purtată celor din Broșteni și a apreciat dedicarea clericilor care au rămas aproape de cei afectați pe întreaga perioadă de refacere.

Echipa care s-a ocupat de construcția casei, beneficiarii și primarul orașului Broșteni au primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic câte o icoană cu chipul ocrotitorului eparhiei, Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.

Sfințirea celei de-a treia locuințe construite integral de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților la Broșteni marchează astfel o nouă etapă a demersurilor inițiate pentru sprijinirea familiilor afectate de inundațiile din vara anului 2025. Prin contribuția credincioșilor și a oamenilor de bine, prin implicarea clericilor, a voluntarilor și a echipelor de muncitori, precum și prin sprijinul autorităților locale, celor care și-au pierdut într-o singură noapte agoniseala de-o viață le-a fost redată, pas cu pas, speranța unui nou început.

Irina Ursachi