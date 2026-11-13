Liturghie arhierească la hramul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Mina” din cartierul sucevean Obcini

Ziua de pomenire a Sfântului Mare Mucenic Mina a adus anul acesta o bucurie îndoită credincioșilor din cartierul Obcini al Municipiului Suceava. Miercuri, 11 noiembrie 2026, la hramul bisericii parohiale, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în prezența unui fragment din cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă, sosit pentru întâia dată în Bucovina, și a icoanei Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”, odoare ale Mănăstirii Schitul Darvari din București.

Slujba arhierească, oficiată pe un podium amenajat în aer liber, în preajma sfântului locaș, a încununat manifestările liturgice, misionare și cultural-catehetice prin care Parohia „Sfântul Mucenic Mina” și-a cinstit ocrotitorul, în perioada 9–12 noiembrie.

Fragmentul din moaștele Sfintei Matrona, cunoscută pentru grabnicul ajutor dăruit celor aflați în suferință, este păstrat în Paraclisul „Sfinților Tămăduitori” al Schitului Darvari și a părăsit acum, pentru prima dată, așezământul monahal. El a fost însoțit de icoana Maicii Domnului înaintea căreia cuvioasa obișnuia să se roage în timpul vieții sale pământești. Cele două odoare au fost purtate pe străzile Sucevei luni, 9 noiembrie, în Procesiunea „Pe urmele Sfinților Tămăduitori”, și așezate spre închinare în biserica parohială, alături de racla cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina, ocrotitorul bisericii.

În dimineața zilei de miercuri, 11 noiembrie 2026, Preasfinția Sa a fost întâmpinat, potrivit tradiției, cu pâine, sare și flori. După ce s-a închinat mai întâi în sfântul locaș la moaștele celor doi sfinți, ierarhul s-a îndreptat spre podiumul pregătit pentru Sfânta Liturghie.

Preasfinția Sa a slujit înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte arhim. Mihail Balan, starețul Mănăstirii Sihăstria Râșcăi și exarh de zonă, arhim. Justinian Săvescu, consilier administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, arhim. Serafim Grigoraș, starețul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava și exarh de zonă, arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și director al Agenției de Știri Basilica a Patriarhiei Române, protos. Arsenie Irimiea, starețul Mănăstirii Schitul Darvari, pr. Răzvan Cîmpulungeanu, consilier al Sectorului Misiune Pastorală și Actualitate Creștină, pr. Minu Mititelu și pr. Constantin Oprea, protoierei ai Protopopiatelor Suceava II, respectiv Rădăuți, arhid. Paul-Vlăduț Lungu, consilier eparhial al Sectorului Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață, și pr. Constantin-Ciprian Blaga, parohul bisericii și consilier eparhial al Sectorului Cultural. Alături de aceștia au slujit clerici ai Schitului Darvari și ai Centrului Eparhial Suceava, stareți ai așezămintelor monahale din împrejurimi și preoți din municipiul Suceava.

Bucuria sărbătorii a fost împărtășită și de maici starețe din eparhie, între care stavrofora Ecaterina Vicleanu, stareța Mănăstirii Moldovița, și stavrofora Eustohia Duciuc, stareța Mănăstirii Voroneț, precum și de numeroși credincioși și pelerini. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul maicilor Mănăstirii Cămârzani, dirijat de monahia Ioana Ungureanu și coordonat de stavrofora Maria Deac, stareța așezământului monahal.

În cuvântul de învățătură rostit în timpul împărtășirii credincioșilor, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul i-a felicitat mai întâi pe cei prezenți pentru că au înfruntat frigul dimineții, urmând „gândului celui dinlăuntru” mai mult decât „simțirii celei din afară”. Pornind de la cuvintele Sfântului Apostol Pavel către Timotei – „Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaș al lui Hristos Iisus” –, ierarhul a înfățișat chipul creștinului ca ostaș, chemat să știe în slujba cui își pune viața, de vreme ce nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții, pe care Sfântul Ioan Evanghelistul le socotește a fi „din lume”, sunt strânsorile care îl țin pe om departe de Dumnezeu, iar sabia adusă de Hristos este hotărârea fermă de a le tăia: „Nu negociem credința! Nu negociem cele care țin de viața noastră lăuntrică! Nu ne jucăm cu viața noastră sufletească și cu destinul nostru veșnic!”

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Constantin-Ciprian Blaga a vorbit despre semnificația slujbei arhierești săvârșite pe terenul din preajma bisericii, pentru dobândirea căruia comunitatea parohială a întreprins, de-a lungul anilor, numeroase demersuri. Și-a exprimat nădejdea că rugăciunea comună din ziua hramului va fi „începutul împlinirii acestei năzuințe”, iar locul va putea sluji, în anii ce vor urma, nevoilor spirituale, pastorale și comunitare ale parohiei. Referindu-se la odoarele aduse de la Schitul Darvari, sfinția sa a mărturisit: „Aș spune că, în aceste zile, Sfântul Mina și-a chemat credincioșii la sărbătoare, iar Sfânta Matrona a venit să împărtășească bucuria ocrotitorului nostru, aducând cu sine mărturia unei vieți închinate rugăciunii, răbdării și slujirii celor aflați în suferință.”

În continuare, părintele paroh a adresat mulțumiri Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru înalta binecuvântare acordată aducerii sfintelor odoare, și Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, pentru arhiereasca binecuvântare, pentru sprijinul acordat organizării manifestărilor și pentru părinteasca purtare de grijă față de comunitatea parohială. Recunoștința sa s-a îndreptat, de asemenea, către Preasfințitul Părinte Damaschin, pentru slujirea arhierească, către protos. Arsenie Irimiea, pentru dragostea frățească și generozitatea cu care a răspuns inițiativei parohiei de a aduce moaștele Sfintei Matrona și icoana Maicii Domnului în Bucovina, către arhid. Nicolae Iftimiu, pentru prezența la sărbătoare, și către arhim. Mihail Balan, pentru sprijinul oferit la începutul slujirii sale în această parohie. Mulțumiri au fost adresate și părinților stareți și maicilor starețe, reprezentanților autorităților publice, membrilor Consiliului și Comitetului parohial, voluntarilor, ctitorilor și donatorilor, precum și tuturor celor care au contribuit la pregătirea și buna desfășurare a sărbătorii.

În semn de prețuire pentru slujirea arhierească, Preasfințitului Părinte Damaschin i-au fost dăruite o cruce pectorală din lemn, un facsimil caligrafiat al vieții Sfântului Tihon și o icoană a Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”, copie a icoanei aduse în pelerinaj de la Schitul Darvari. Totodată, părintele paroh a evidențiat contribuția doamnei Luminița Prodaniuc la susținerea activităților și lucrărilor Bisericii, iar în semn de prețuire și recunoștință, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, i-a conferit Ordinul „Crucea Bucovinei” pentru mireni, cea mai înaltă distincție a eparhiei. După citirea gramatei de către părintele Ciprian Blaga, ordinul a fost înmânat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, din partea chiriarhului locului.

Manifestările dedicate hramului au continuat miercuri seară, de la ora 17:00, cu Taina Sfântului Maslu, săvârșită de un sobor de preoți și diaconi, la finalul căreia au fost citite molifte și rugăciuni de binecuvântare și dezlegare. Credincioșii s-au putut închina la moaștele Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă și la icoana Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți” până joi, 12 noiembrie, când delegația Schitului Darvari s-a întors la București.

Irina Ursachi