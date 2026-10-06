„Liturghia Copiilor” – o duminică în care biserica a fost mai aproape de sufletul celor mici

Cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, sărbătorită anual la 5 octombrie, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, a organizat, în zilele de 4 și 5 octombrie 2026, cea de-a V-a ediție a Programului Eparhial „Liturghia Copiilor”, o inițiativă menită să apropie școala, familia și Biserica în jurul celor mai importante valori pentru formarea copiilor.

Inițiat și coordonat la nivel eparhial de prof. Ceredeev Daniela, inspector școlar pentru religie, programul le oferă elevilor și cadrelor didactice un context aparte în care educația este privită dincolo de dimensiunea ei strict academică. Cunoașterea, credința, bunătatea, recunoștința, iubirea aproapelui și respectul devin, astfel, repere care se întâlnesc firesc în formarea armonioasă a copilului.

O întâlnire cu biserica, cu emoție și bucurie

În acest cadru, Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din orașul Liteni s-a alăturat cu deschidere programului, la invitația preotului Vrăjitoru Claudiu, oferindu-le copiilor de la Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni prilejul de a participa, duminică, 4 octombrie 2026, la Sfânta Liturghie.

Printre cei prezenți s-au aflat elevii clasei pregătitoare A și elevii clasei a IV-a A însoțiți și coordonați de prof. pentru învățământul primar Luca Petronela Vasilica, respectiv de prof. pentru învățământul primar Poenaru Cristina, director adjunct.

Pentru cei mici, această întâlnire nu a fost doar o participare la o slujbă religioasă, ci o experiență de învățare trăită într-un spațiu al liniștii, al rugăciunii și al comuniunii. Cu emoție și curiozitate, copiii au pășit în biserică, descoperind o lume în care cuvintele despre bine, iubire și recunoștință capătă o altă profunzime.

Educație pentru minte și pentru suflet

„«Liturghia Copiilor» creează un spațiu în care educația și credința se întâlnesc firesc, iar valorile cultivate în școală își găsesc continuitatea în viața de zi cu zi.

Bunătatea, respectul, iubirea aproapelui, recunoștința și grija față de cei din jur nu sunt doar noțiuni pe care copiii le învață, ci valori care pot fi descoperite și trăite prin experiențe concrete, prin întâlniri și prin exemplul celor din jur.

Prezența celor mici în biserică, emoția lor sinceră și bucuria de a fi împreună au transformat această duminică într-un moment aparte. A fost o zi în care copilăria, educația și credința s-au întâlnit sub lumina rugăciunii, într-o atmosferă de pace și apropiere sufletească.

Astfel de experiențe le oferă copiilor posibilitatea de a înțelege că educația adevărată nu se oprește la ceea ce învățăm cu mintea. Ea continuă prin ceea ce alegem să fim, prin felul în care îi privim pe ceilalți, prin binele pe care îl facem și prin respectul pe care îl purtăm celor din jur,” ne-a povestit preotul Vrăjitoru Claudiu.

O zi care rămâne în suflet

La finalul acestei întâlniri, rămâne imaginea unor copii care au descoperit biserica nu doar ca pe un loc al rugăciunii, ci și ca pe un spațiu al întâlnirii, al comuniunii și al învățării prin trăire.

Întâlnirea de la Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Liteni a fost posibilă prin deschiderea și implicarea părintelui Vrăjitoru Claudiu, care le-a oferit copiilor prilejul de a descoperi biserica într-un mod apropiat de sufletul și vârsta lor.

Prezența și sprijinul cadrelor didactice au completat această experiență, însoțindu-i pe cei mici într-o zi în care educația, credința și bucuria de a fi împreună s-au întâlnit într-un mod firesc.

Astfel de momente pot deveni pentru copii amintiri prețioase și, poate, începutul unor întrebări, descoperiri și apropieri care se vor așeza în timp în sufletele lor.