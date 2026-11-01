Lina Bucșă, învățătoare la Școala Gimnazială Vicovu de Sus, a plecat dintre noi la doar 51 de ani

Lina Margalina Bucșă, învățătoare la Școala Gimnazială Vicovu de Sus, a plecat dintre noi prea devreme, la numai 51 de ani.

Timp de 30 de ani, și-a dedicat sufletul și priceperea educației, lăsând în urmă o frumoasă și valoroasă moștenire profesională. Și-a început activitatea didactică la Școala Specială Bivolărie, a continuat ca educatoare în cadrul Școlii Gimnaziale Vicovu de Sus, iar din anul 2012 a îmbrățișat cu dăruire și responsabilitate profesia de învățătoare.

În ultimii ani, a îndeplinit și funcția de consilier educativ, implicându-se cu devotament în viața școlii și în activitățile educative.

Dincolo de cariera didactică, a fost o mamă exemplară, care și-a crescut cu dragoste, grijă și sacrificiu cei doi copii, având bucuria și împlinirea de a-i vedea absolvenți de facultate și realizați profesional. A fost, de asemenea, o soție devotată, un sprijin și un suflet drag familiei sale.

„A luminat începuturi, a îndrumat pași și a sădit în sufletele copiilor dragostea pentru învățătură. Pentru colegi, rămâne un exemplu de dăruire, profesionalism, omenie și noblețe sufletească.

În aceste clipe de nemărginită tristețe, suntem alături de familia îndoliată, căreia îi transmitem sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune.

Amintirea sa va dăinui în inimile celor care au cunoscut-o, au prețuit-o și au avut privilegiul de a-i fi aproape. Dumnezeu să o odihnească în pace și lumină!”, au transmis colegii săi din cadrul Școlii Gimnaziale Vicovu de Sus, cu sufletele împovărate de durere.