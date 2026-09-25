Limba rusă, introdusă din acest an școlar la Colegiul Militar Câmpulung

Începând cu acest an școlar, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung a introdus în orarul elevilor de clasa a IX-a câte o oră de limbă rusă pe săptămână.

Măsura se aplică tuturor colegiilor militare din țară, conform noilor planuri-cadru, fiind legată de nevoile pe termen lung ale Armatei României.

Colegiul câmpulungean, una dintre cele cinci instituții de învățământ liceal militar din România și singura de acest tip din regiunea Moldovei, școlarizează 168 de elevi de clasa a IX-a, repartizați în șapte clase, de matematică-informatică militară.

„Elevii de clasa a IX-a au în plus o oră de limba rusă. (…) Este vorba despre nevoile Armatei României și s-a făcut o analiză pe termen lung a acestor nevoi și s-a ajuns la concluzia că lărgirea plajei de limbi străine studiate de elevii colegiilor militare ar fi recomandată”, a declarat Monica Buculei, director adjunct al instituției, pentru Radio România Iași.

În prezent, 665 de elevi învață la liceul câmpulungean, dintre care 241 sunt fete. Nu există locuri distincte pentru fete, iar criteriile de selecție sunt aceleași.