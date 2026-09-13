Liga a V-a a început cu meciuri spectaculoase

Ediția de campionat 2026-2027 a Ligii a V-a a început duminică. Cele 24 de echipe participante au fost împărțite în două serii de câte 12, ținând cont de criteriul geografic.

La finalul sezonului, primele clasate din fiecare serie vor promova direct în Liga a IV-a, în vreme ce formațiile poziționate pe locul secund vor disputa un meci de baraj în urma căruia se afla cea de-a treia formație care va accede în eșalonul superior.

Iată cum se prezintă rezultatele înregistrate în prima etapă:

Seria I

Releul Mihoveni Șcheia – Sporting Siminicea 4-5

Șomuzul Preutești – Viitorul Baia 6-0

Carpatic Suceava – Flacăra Prelipca 1-0

ACS Pecetea Cumpărătura Bosanci – Voința Zvoriștea 1-9

Avântul Todirești – Viitorul Forăști 6-1

Unirea Salcea – Foresta 2026 Fălticeni 7-2

Seria a II-a

Călimănelul Panaci – Foresta Moldovița 3-10

AS Dornești – Vânătorul Dorna Candrenilor 2-3

Avântul Frasin – Unirea Horodnic de Sus 3-1

Sporting Poieni Solca – Viitorul Negostina 2-1

Unirea Grămești – Forestierul Frumosu 3-0

Campionii Marginea – Polul Nord Brodina 1-2