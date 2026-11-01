Liga a V-a a continuat cu meciurile etapei a VIII-a

Cel mai dezechilibrat meci al etapei a VIII-a a Ligii a V-a a fost cel dintre Releul Mihoveni și Viitorul Forăști. Echipa gazdă s-a impus cu scorul de 10-1, cu ajutorul reușitelor semnate de Bran (4), Strugariu (3), Căilean, Rotar și Murgu. Iliuț a înscris golul de onoare pentru formația vizitatoare.

Tot în Seria I, Sporting Siminicea a dispus cu 5-2 de Flacăra Prelipca, avându-i pe Luncariu (2), Antoneac, Bilan și Pădure, marcatori.

Rezultate înregistrate în etapa a VIII-a a Ligii a V-a:

Seria I

Releul Mihoveni Șcheia – Viitorul Forăști 10-1

Sporting Siminicea – Flacăra Prelipca 5-2

Carpatic Suceava – Unirea Salcea 0-1

Pecetea Cumpărătura Bosanci – Avântul Todirești 1-4

Viitorul Baia – Voința Zvoriștea 0-2

Șomuzul Preutești – Foresta Hârtop 5-0

Clasament Seria I

1 Somuzul Preutești 8 8 0 0 44-3 24p

2 Vointa Zvoriștea 8 7 1 0 34-9 22p

3 Unirea Salcea 8 6 0 2 31-10 18p

4 Sporting Siminicea 8 5 0 3 34-19 15p

5 Carpatic Suceava 8 4 2 2 17-11 14p

6 Releul Mihoveni Șcheia 8 4 1 3 38-25 13p

7 Viitorul Baia 8 4 1 3 29-17 13p

8 Avîntul Todireşti 8 3 0 5 21-18 9p

9 Flacăra Prelipca 8 2 1 5 22-24 7p

10 Foresta Hârtop 8 2 0 6 21-30 6p

11 Viitorul Forăști 8 0 0 8 2-61 0p

12 Pecetea Cumpărătura 8 0 0 8 8-74 0p

Seria a II-a

Călimănelul Panaci – Forestierul Frumosu 2-3

AS Dornești – Polul Nord Brodina 3-0

Avântul Frasin – Campionii Marginea 1-0

Foresta Moldovița – Unirea Horodnic de Sus 4-1

Vânătorul Dorna Candrenilor – Viitorul Negostina 5-1

Sporting Poieni Solca – Unirea Grămești 3-2

Clasament Seria a II-a

1 Foresta Moldovița 8 6 1 1 24-8 19p

2 Avantul Frasin 8 6 0 2 19-8 18p

3 Vânătorul D. Candrenilor 8 5 1 2-27 14 16p

4 Unirea Horodnic de Sus 8 5 0 3 19-16 15p

5 Polul Nord Brodina 8 5 0 3 17-14 15p

6 Sporting Poieni Solca 8 5 0 3 14-12 15p

7 Unirea Grămeşti 8 4 0 4 22-14 12p

8 AS Dorneşti 8 4 0 4 19 16-12p

9 Forestierul Frumosu 8 3 2 3 22-21 11p

10 Călimanelul Panaci 8 2 0 6 15-36 6p

11 Viitorul Negostina 8 1 0 7 10-25 3p

12 Campionii Marginea 8 0 0 8 8-32 0p