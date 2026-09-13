Liga a IV-a a continuat cu meciurile etapei a II-a

Etapa a II-a a Ligii a IV-a a fost deschisă sâmbătă după amiază de confruntarea Viitorul Fălticeni – Stejarii Dragomirnei, încheiată cu scorul de 3-2 în favoarea gazdelor. Au marcat Horciu, A. Lungu și Lozniceriu, respectiv Socoliuc și Dobresenciuc.
Duminică, într-un alt joc al rundei, CS Vicovu de Sus s-a impus cu scorul de 3-1 pe terenul celor de la Viitorul Liteni. Golurile învingătorilor au fost înscrise de Gheorghiciuc, Zaharie și Maganu. Viitorul a punctat prin D. Lungu.
Rezultate:
Viitorul Fălticeni – Stejarii Dragomirnei 3-2
Dream Team Ipotești – CS Gura Humorului 2-3
Viitorul Liteni – CS Vicovu de Sus 1-3
Minerul Iacobeni – Bucovina Rădăuți 9-0
Rarăul Câmpulung Moldovenesc – Moldova Drăgușeni 1-0
Academica Gălănești – Forest Pătrăuți 4-1
Progresul Frătăuții Vechi – Bucovina Dărmănești 4-6
Clasament
- CS Vicovu de Sus 2 2 0 0 15-1 6
- Minerul Iacobeni 2 2 0 0 12-0 6
3-4. Academica Gălănești 2 2 0 0 7-2 6
3-4. Viitorul Fălticeni 2 2 0 0 7-2 6
- Rarăul Câmpulung 2 2 0 0 2-0 6
- Bucovina Dărmănești 2 1 0 1 7-7 3
- CS Gura Humorului 2 1 0 1 6-6 3
8-9. Moldova Drăgușeni 2 1 0 1 4-4 3
8-9. Stejarii Dragomirnei 2 1 0 1 4-4 3
- Progresul Frătăuții Vechi 2 0 0 2 4-7 0
- Viitorul Liteni 2 0 0 2 2-5 0
- Forest Pătrăuți 2 0 0 2 1-7 0
- Dream Team Ipotești 2 0 0 2 2-15 0
- Bucovina Rădăuți 2 0 0 2 0-13 0