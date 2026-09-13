Liga a IV-a a continuat cu meciurile etapei a II-a

Etapa a II-a a Ligii a IV-a a fost deschisă sâmbătă după amiază de confruntarea Viitorul Fălticeni – Stejarii Dragomirnei, încheiată cu scorul de 3-2 în favoarea gazdelor. Au marcat Horciu, A. Lungu și Lozniceriu, respectiv Socoliuc și Dobresenciuc.

Duminică, într-un alt joc al rundei, CS Vicovu de Sus s-a impus cu scorul de 3-1 pe terenul celor de la Viitorul Liteni. Golurile învingătorilor au fost înscrise de Gheorghiciuc, Zaharie și Maganu. Viitorul a punctat prin D. Lungu.

Rezultate:

Viitorul Fălticeni – Stejarii Dragomirnei 3-2

Dream Team Ipotești – CS Gura Humorului 2-3

Viitorul Liteni – CS Vicovu de Sus 1-3

Minerul Iacobeni – Bucovina Rădăuți 9-0

Rarăul Câmpulung Moldovenesc – Moldova Drăgușeni 1-0

Academica Gălănești – Forest Pătrăuți 4-1

Progresul Frătăuții Vechi – Bucovina Dărmănești 4-6

Clasament

CS Vicovu de Sus 2 2 0 0 15-1 6 Minerul Iacobeni 2 2 0 0 12-0 6

3-4. Academica Gălănești 2 2 0 0 7-2 6

3-4. Viitorul Fălticeni 2 2 0 0 7-2 6

Rarăul Câmpulung 2 2 0 0 2-0 6 Bucovina Dărmănești 2 1 0 1 7-7 3 CS Gura Humorului 2 1 0 1 6-6 3

8-9. Moldova Drăgușeni 2 1 0 1 4-4 3

8-9. Stejarii Dragomirnei 2 1 0 1 4-4 3