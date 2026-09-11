Liderul USR Salcea, Lorin Barbălată, propune asfaltarea drumului Podul Prieteniei – Plopeni: „Avem o rută alternativă spre Suceava care există deja. Trebuie să o punem în valoare”

Președintele USR Salcea, Lorin Barbălată, propune modernizarea și asfaltarea drumului dintre Podul Prieteniei din Suceava și strada Văleni din Plopeni, orașul Salcea. Lorin Barbălată a arătat că acesta este un traseu de aproximativ 5 kilometri care există deja și care, odată modernizat, ar putea deveni o rută alternativă importantă de acces către municipiul Suceava.

El a subliniat că propunerea ar putea avea beneficii nu doar pentru locuitorii orașului Salcea, ci și pentru agenții economici din zonă și pentru o parte dintre șoferii care se deplasează către Botoșani, oferind o alternativă la traficul foarte aglomerat de pe Calea Unirii.

„Vorbim de ani de zile despre traficul din Suceava. Vedem zilnic coloane și mii de oameni care pierd timp în mașini. În același timp, avem o rută care există deja și pe care nu o folosim la adevăratul ei potențial. Între Podul Prieteniei și strada Văleni din Plopeni vorbim despre aproximativ 5 kilometri de drum care trebuie modernizați și asfaltați”, a declarat Lorin Barbălată.

Aproximativ 12 minute din Plopeni până în centrul Sucevei

Liderul USR Salcea a afirmat că unul dintre principalele argumente aduse în sprijinul propunerii este timpul redus de deplasare, iar potrivit unei estimării făcute pe traseu, din Plopeni până în zona centrală a municipiului Suceava s-ar putea ajunge în aproximativ 12 minute în condiții normale de trafic.

„Nu spun că acești 5 kilometri vor rezolva singuri problema traficului din Suceava. Ar fi nerealist. Dar pot crea o alternativă reală. Pentru oamenii din Plopeni și din celelalte localități componente ale orașului Salcea, un asemenea drum poate însemna un acces mult mai rapid către Suceava. Pentru municipiu poate însemna mai puține mașini concentrate pe aceleași artere”, a arătat Lorin Barbălată.

El consideră că proiectul trebuie analizat și din perspectiva traficului care traversează municipiul Suceava către Botoșani. „Trebuie să privim acest drum pe hartă, nu doar ca pe un drum către Plopeni. O parte dintre cei care merg spre Botoșani ar putea folosi această rută și ar putea evita Calea Unirii din Suceava, unde traficul este foarte aglomerat. Nu putem concentra toate mașinile pe aceleași câteva artere și apoi să ne mirăm că avem blocaje. Una dintre soluții este să creăm alternative”, a spus Lorin Barbălată. El susține că modernizarea drumului ar putea avea și o componentă economică importantă, având în vedere că pe acest traseu și în zona deservită de acesta își desfășoară activitatea mai multe firme, iar o rută modernă ar facilita accesul angajaților, furnizorilor, clienților și transportatorilor și ar putea crea condiții mai bune pentru dezvoltarea economică a zonei. Lorin Barbălată spune că a discutat despre această propunere și cu primarul orașului Salcea, Ezekiel Belțic, pentru a afla mai multe despre situația administrativă a traseului, iar din informațiile primite drumul ar aparține Sucevei și ar fi rămas în documente drept cale de acces către fostul CET. În opinia lui Barbălată, clarificarea proprietății trebuie să reprezinte primul pas înaintea discuțiilor despre proiectare, costuri și finanțare. În final, el a făcut un apel către Primăria și Consiliul Județean Suceava pentru a se implica în acest demers în vederea asfaltării tronsonului de drum dintre Podul Prieteniei și Plopeni.