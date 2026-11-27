Președintele PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, nu a dorit să comenteze anunțul făcut joi de liderul PNL, Ilie Bolojan, potrivit căruia actualul primar al municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, ales în funcție din partea PSD și suspendat în prezent din partid, ar urma să candideze din partea liberalilor pentru un nou mandat în 2028.

Gheorghe Șoldan a declarat că este prematur să fie făcute astfel de pronosticuri, având în vedere că mai sunt doi ani până la următoarele alegeri locale și că lucrurile se pot schimba până atunci.

„Eu nu vreau să comentez în nici un fel ceea ce fac colegii liberali și mai ales ce face domnul președinte Ilie Bolojan. Mai sunt doi ani până în 2028, se pot schimba multe. Am văzut multe, chiar dacă sunt foarte tânăr. Acum va depinde foarte mult de ceea ce își vor dori sucevenii. Am mai văzut astfel de anunțuri pe scena politică, chiar dacă eram mai tânăr, când erau unii anunțați cu doi ani înainte, cu aplauze, și pe finalul cursei erau retrași. Nu vreau să comentez în nici un fel. Ține foarte mult de primarul Vasile Rîmbu ce își va dori să facă în 2028”, a afirmat liderul PSD Suceava.

Întrebat dacă va solicita excluderea lui Vasile Rîmbu din PSD, Șoldan a precizat că, deocamdată, organizația județeană își menține decizia de suspendare a acestuia pentru o perioadă de un an. „În momentul de față, Vasile Rîmbu a fost suspendat din partid de colegii din PSD pentru un an și ne menținem decizia. O să vorbesc cu colegii din partid și vom lua o decizie împreună”, a declarat Gheorghe Șoldan. El a subliniat că astfel de decizii sunt luate în urma consultării cu colegii din PSD Suceava.

„Eu nu privesc funcția de președinte al Organizației PSD Suceava din punct de vedere personal. De fiecare dată când am luat o decizie importantă am luat-o împreună cu colegii, m-am sfătuit și la final trebuie să iasă o decizie bună pentru suceveni. Pentru că până la urmă acesta este rolul partidelor, să facă bine pentru comunitate”, a explicat Gheorghe Șoldan. El susține că PSD Suceava va avea suficiente variante pentru a desemna un candidat competitiv la alegerile locale. „PSD Suceava a demonstrat de fiecare dată că are cel puțin 4-5-6 variante de unde să aleagă și să scoată în fața cetățenilor cea mai bună variantă pentru a câștiga alegerile”, a afirmat președintele organizației județene.

Șoldan: „Nu îmi este frică de nicio candidatură”

Președintele PSD Suceava a fost întrebat și despre declarația lui Ilie Bolojan referitoare la o posibilă revenire în prim-planul vieții politice a fostului lider al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, precum și despre eventualitatea unei candidaturi a acestuia pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, în 2028. Gheorghe Șoldan a declarat că principala miză pentru el și echipa sa va fi modul în care administrația județeană pe care o conduce își va îndeplini promisiunile și va răspunde așteptărilor cetățenilor în actualul mandat.

„Singurul adversar pentru 2028 este ceea ce facem noi la Consiliul Județean. Va depinde foarte, foarte mult ce se va întâmpla până în 2028. Dacă ne onorăm promisiunile, depinde ce vom face și oamenii vor alege cum vor simți și cum cred ei că ne-am făcut treaba în cei patru ani. Nu îmi este frică de nicio candidatură, este liberă și mi-aș dori să fie cât mai mulți candidați, pentru că îmi doresc ca oamenii să aibă de unde să aleagă pe buletinul de vot”, a declarat Gheorghe Șoldan.