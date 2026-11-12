Liceul Teoretic Filadelfia din Suceava găzduiește o expoziție de Biblii vechi de peste 300 de ani

Liceul Teoretic Filadelfia din Suceava găzduiește o expoziție care reunește peste 200 de Biblii vechi, unele cu o vechime de peste trei secole. Volumele, de o valoare istorică și documentară deosebită, provin din colecția suceveanului Florentin Clipa. Expoziția a fost deschisă joi, 12 noiembrie, în aula liceului și va putea fi vizitată și în cursul zilei de vineri, 13 noiembrie.

Printre exemplarele deosebite se numără o Biblie românească, scrisă cu caractere chirilice, care datează din anul 1839. Potrivit profesorului Ciprian Șerban, cea mai veche Biblie prezentată în expoziție este din anul 1690 și are o greutate de nouă kilograme.

„Sunt aproximativ 200 de exemplare, cele mai multe din perioada reformată, adică din anii 1600 până în 1800, dar și de după 1800. Unele exemplare sunt originale, foarte vechi, și chiar în limba română, în chirilică, din anul 1839. Sunt Biblii în limba germană, olandeză, franceză și engleză, cu coperți din piele, ținte și încheieturi metalice. Expoziția este dedicată Zilei Bibliei, care se sărbătorește pe 13 noiembrie”, a explicat profesorul Ciprian Șerban.

Peste 200 de exemplare de colecție, unele extrem de rare, pot fi admirate la Liceul Filadelfia din Suceava în cadrul unei expoziții dedicate Zilei Bibliei

La rândul său, managerul Liceului Teoretic Filadelfia, Ioan Bădeliță, a spus că toți elevii unității de învățământ vor avea ocazia să viziteze expoziția, fie în pauze, fie în cadrul unor ore dedicate, scopul fiind acela de a le trezi interesul pentru istoria cărții și, mai ales, pentru lectura Scripturii. „Pe lângă faptul că suntem cu toții de acord că Biblia este o carte cu totul și cu totul specială, consider că exponatele acestea vechi îi vor ajuta pe elevii noștri, pe de o parte, să se gândească la vremurile trecute, să îi facă mândri că sunt continuatorii acelor vremuri și, de ce nu, în același timp, să îi pună pe gânduri cu privire la Scriptură, la Biblie. Dacă de atâția ani și prin vremuri complicate, vitrege, au ajuns până la noi, merită luate în considerare și sperăm să îi motiveze să o citească și să le trezească curiozitatea să vadă ce spune cartea aceasta atât de veche, care totuși a dăinuit până la noi. Dacă reușim să îi motivăm să citească Scriptura, să gândească critic și apoi să se raporteze la ea într-un mod personal, cred că ne-am atins obiectivul prin această expoziție”, a declarat Ioan Bădeliță. El a mai spus că își dorește ca această expoziție să devină un eveniment de o amploare mai mare la ediția de anul viitor. Ioan Bădeliță a adăugat că ediția de anul viitor ar putea să fie organizată chiar la Muzeul Național al Bucovinei.

Liceul Teoretic Filadelfia din Suceava găzduiește o expoziție de Biblii vechi de peste 300 de ani