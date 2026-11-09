Liceul „Ion Nistor” Vicovu de Sus obține premiul I la Concursul național al proiectelor de voluntariat

Voluntari de top la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus. Proiectul „Împreună pentru un viitor mai bun”, coordonat de prof. Marușac Elena Octavia și prof. Moroșan Ancuța Florentina, a obținut Premiul I în cadrul Concursul național de proiecte de voluntariat din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară SNAC.

„Premiul I este o recunoaștere de care suntem mândri, dar adevărata noastră răsplată rămâne binele pe care am reușit să-l aducem în viețile celor din jur. Pentru că valoarea unui proiect de voluntariat nu se oprește la un trofeu, ci continuă prin fiecare suflet încurajat, fiecare zâmbet dăruit și fiecare speranță reaprinsă. Felicitări tuturor celor care au făcut posibilă această reușită!”, declară reprezentanții Liceului Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus.

Etapa națională s-a desfășurat la Sucevița, la finele săptămânii trecute.

Competiția a reunit 22 de echipaje din întreaga țară, reprezentând școli în care solidaritatea, empatia și implicarea socială se concretizează în proiecte dedicate celor din jur.

De asemenea, în cadrul etapei naționale, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a obținut Mențiune pentru proiectul „Aripi de speranță”, coordonat de prof. Puiu Loredana.

Evenimentul a fost inițiat și coordonat de prof. dr. Aurica Daneliuc, inspector școlar pentru activități extrașcolare în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava. Deschiderea oficială a inclus mesajul transmis participanților de prof. dr. Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct, precum și conferința susținută de Dan Puric, cu tema „Taina binelui – când iubirea se preface în faptă”.

În cadrul concursului, echipajele participante și-au prezentat proiectele de voluntariat, evidențiind activitățile desfășurate, rezultatele obținute și impactul acestora asupra comunităților. Evaluarea a fost realizată de o comisie națională prezidată de prof. Iustinian-Remus Cojocar, avându-i ca membri pe prof. Beatrice Filipiuc și prof. Adriana Cotovanu, inspectori școlari în cadrul ISJ Suceava.

Liceul „Ion Nistor” Vicovu de Sus obține premiul I la Concursul național al proiectelor de voluntariat

Rezultatele obținute la etapa națională

Pe lângă laureații județului – Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, distins cu Premiul I, și Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, cu Mențiune, au mai fost premiați:

Premiul I

Liceul Tehnologic Special Nr. 3 București – „Lumea în semne: voluntariat pentru incluziune”;

Școala Gimnazială Nr. 2 Crețești, Ilfov – „Din suflet pentru aproapele nostru – tradiție, sprijin și voluntariat”.

Premiul al II-lea

Județul Brăila – „Inimi unite”;

Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu”, Olt – „Impactickle”.

Premiul al III-lea

Școala Gimnazială „Regina Maria” Vintileasca, Vrancea – „Culorile care ne unesc”;

Școala Gimnazială „Mihai Veliciu” Șepreuș, Arad – „Ziua recunoștinței”.

Mențiuni

Școala Gimnazială „Ion Popescu” Coaș, Maramureș – „Punte între generații”;

Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș – „Povestea din rucsac”.

“Prin organizarea acestei etape naționale, Suceava a oferit un cadru de întâlnire și de valorizare a inițiativelor de voluntariat din școlile românești. Proiectele prezentate au demonstrat că educația pentru solidaritate și responsabilitate socială se construiește prin experiențe concrete, prin implicarea elevilor și prin angajamentul profesorilor coordonatori.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava adresează felicitări tuturor echipajelor participante, elevilor și profesorilor coordonatori, precum și mulțumiri celor care au contribuit la organizarea și desfășurarea evenimentului”, spun organizatorii.