Liceenii din județul Suceava, cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani, sunt invitați să își transforme ideile în soluții pentru comunitate, prin cea de-a șasea ediție a competiției naționale Samsung Solve for Tomorrow. Înscrierile sunt deschise până pe 3 noiembrie 2026, iar proiectele pot fi dezvoltate în domenii precum educație, mediu, sport, incluziune socială și educație financiară.

Sub mesajul „AI idei. AI inițiativă. Fă o schimbare!”, competiția îi încurajează pe tineri să folosească tehnologia și inteligența artificială pentru a răspunde unor probleme reale din comunitățile lor.

Ediția din acest an introduce și tema „Educație financiară prin tehnologie”, alături de „Educație și diversitate prin tehnologie”, „Protecția mediului prin tehnologie” și „Schimbare socială prin sport și tehnologie”.

După etapa de selecție, 25 de echipe finaliste vor beneficia de workshopuri și sesiuni de mentorat în design thinking, antreprenoriat, fezabilitate, inteligență artificială, educație financiară și sport & reziliență. Marea finală va avea loc pe 12 martie 2027, la București.

Liceenii suceveni se pot înscrie în competiția de proiecte Samsung Solve for Tomorrow

Pentru liceenii suceveni, competiția reprezintă o oportunitate de a-și dezvolta abilități de lucru în echipă, cercetare, prototipare, gândire antreprenorială și prezentare, alături de mentori și specialiști din educație, tehnologie și mediul de business.

În ediția precedentă, Solve for Tomorrow a atras 419 proiecte înscrise din întreaga țară și aproximativ 1.200 de elevi și profesori implicați. Marele premiu a fost câștigat de echipa InSightEd, de la Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare, pentru o soluție dedicată creșterii accesului elevilor nevăzători la educație.

Înscrierea se face online, prin formularul disponibil pe www.samsung.com/ro/solvefortomorrow

Profesorii coordonatori care își înscriu proiectele până la 15 octombrie 2026 participă automat la o tombolă cu premii suplimentare.