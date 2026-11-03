Liceenii din întreaga țară și-au prezentat inovațiile la Concursul Național de Știință și Tehnologie RoSEF 2026, de la USV

Faza națională a Concursului de Știință și Tehnologie RoSEF, destinat elevilor de gimnaziu și liceu pasionați de cercetare și inovație, a fost găzduită, în perioada 30-31 octombrie, de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV). Evenimentul a fost organizat de Societatea Științifică Cygnus, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și USV, beneficiind de sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Suceava. Concursul RoSEF face parte din lista concursurilor naționale școlare ale Ministerului Educației și Cercetării.

Ediția din acest an a prezentat 92 de proiecte, realizate în peste 20 de județe ale țării. Manifestarea a reunit peste 180 de elevi, care au expus proiecte din domenii precum inteligența artificială, robotică, inginerie, protecția mediului, tehnologia informației și științe. Spre deosebire de o simplă expoziție de proiecte tehnice, lucrările prezentate în cadrul competiției au avut la bază rigurozitate științifică. Elevii au analizat date, au dezvoltat prototipuri hardware și software și au susținut demonstrații practice în fața juriului de specialitate, format din cercetători ai universității sucevene și cadre didactice cu experiență din mediul preuniversitar.

Printre proiectele premiate în acest an s-au numărat sisteme avansate de recunoaștere a vorbirii subvocalice prin senzori EMG, soluții de monitorizare și reconstrucție a recifurilor 3D, module de comunicare acustică subacvatică pentru roboți de salvare, precum și aplicații de analiză a consumului vehiculelor electrice.

Realizare de robotică, prezentată în cadrul concursului RoSEF 2026

Câștigătorii celor mai mari distincții din cadrul RoSEF 2026 au obținut dreptul de a reprezenta România la faza internațională a 12 competiții de proiecte pentru elevi.

La finalul concursului, organizatorii acestuia au concluzionat: „Competiția din acest an demonstrează încă o dată că elevii din România au o capacitate extraordinară de a aplica tehnologia în rezolvarea unor probleme reale ale societății noastre. Nivelul lucrărilor prezentate a fost extrem de ridicat, iar pasiunea tinerilor pentru cercetare ne oferă un motiv de mândrie”.

Concursul Național de Știință și Tehnologie RoSEF este una dintre cele mai importante competiții școlare de profil STEM din România, oferind o platformă de lansare națională și internațională elevilor cu rezultate deosebite în domeniul inovației.