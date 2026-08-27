Liceenii de-a IX-a încep școala fără manuale tipărite. La alte clase, elevii au manuale vechi de un sfert de secol

Bobocii de liceu, prima generație care va învăța după o programă nouă, vor începe anul școlar fără manuale tipărite.

În cel mai fericit caz, acestea ar putea ajunge pe băncile liceenilor de-a IX-a în luna octombrie, asta dacă nu vor fi contestații, ceea ce este puțin probabil.

Licitația pentru noile manuale este în plină desfășurare, se așteaptă anunțarea rezultatelor, după care vor putea fi depuse eventuale contestații.

După soluționarea acestora, urmează selecția manualelor de către profesori, stabilirea comenzilor, tipărirea și distribuția.

În lipsa manualelor, profesorii trebuie să se adapteze și să folosească fișe de lucru, manuale online sau alte resurse.

Însă nici manualele digitale nu sunt o soluție sigură. Nu fiecare elev are laptop sau tabletă, nu toate școlile au acces bun la internet.

„Școlile au semnalat lipsa manualelor pentru anumite clase. Este cazul, de exemplu, al claselor a IX-a, unde, începând din acest an școlar, intră în vigoare noile programe școlare. Cum manualele aferente noilor programe nu sunt încă disponibile, profesorii sunt nevoiți să își conceapă propriile suporturi de curs”, transmite Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava.

Legea învățământului preuniversitar prevede că elevii din învățământul de stat beneficiază gratuit de manuale școlare.

Manualele vor fi adaptate în funcție de profil, specializare și numărul de ore.

Probleme la școli – întârzieri și manuale vechi de peste 24 de ani

Inspectoratul Școlar Județean menționează că majoritatea unităților de învățământ au reușit să asigure necesarul de manuale, însă există însă și situații în care, deși au fost făcute comenzi, manualele nu au fost încă livrate.

În mai multe școli, deși comenzile au fost deja efectuate sunt întârzieri în livrarea acestora (Școala Pârteștii de Sus, Școala „Dimitrie Gusti” Fundu Moldovei, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Școala Gimnazială Drăgoiești, Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei).

Școala Gimnazială Crucea semnalează că nu are manuale pentru clasa I, Școala Gimnazială „Iulian Vesper” Horodnic de Sus nu are manuale suficiente pentru clasele a II-a, a III-a și a IV-a, iar Școala Bălcăuți nu are manuale suficiente pentru clasa a IV-a.

Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava atrage atenția că manualele aflate în stoc sunt vechi și într-o stare proastă, unele având o vechime de peste 24 de ani.

De asemenea, multe unități menționează că numărul elevilor a crescut, ceea ce generează un necesar suplimentar de manuale.

Situație specială este și la învățământul special, unde nu au mai fost editate manuale școlare.