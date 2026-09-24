Lemn de foc pentru populație, disponibil în cantități suficiente, la ocoalele Direcției Silvice Suceava

Apropierea sezonului rece coincide cu un interes tot mai mare pentru lemne de foc, din partea celor care se încălzesc cu centrale sau sobe. Tocmai de aceea, la solicitarea Prefecturii Suceava, situația asigurării stocurilor necesare de material lemnos a fost prezentată de conducerea Direcției Silvice.

Astfel, până la 31 august 2026, dintr-un volum total de 252.000 mc pus la dispoziția populației și unităților bugetare, s-au valorificat 133.600 mc lemn pentru încălzire (din care 56.700 mc rășinoase, 76.900 mc foioase). O intensificare a vânzărilor se preconizată în ultimul trimestru al anului, când cererea de lemn pentru foc crește semnificativ.

Din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de D.S. Suceava, speciile preponderente sunt rășinoasele (molid și brad), proporția acestora fiind de 70%, iar diferența este reprezentată de speciile de foioase tari și moi. Valorificarea lemnului pentru încălzire se face pe bază de solicitare depusă direct la ocolul silvic sau la unitatea administrativ teritorială, care trimite cererea către ocol.

Prețurile de valorificare directă ale lemnului fasonat stabilite de Direcția Silvică Suceava variază în funcție de specie, sortiment și locul de livrare, fiind cuprinse între 155 lei/mc și 440 lei/mc.

Spre exemplu, prețul la lemnul de foc rășinoase fasonat la drum auto este de 155 lei/mc și din depozite este de 185 lei/mc, iar lemnul de foc din speciile de foioase tari este de 300 lei/mc la drum auto și 330 lei/mc din depozite.

Direcția Silvică Suceava continuă eforturile de aprovizionare echitabilă a comunităților rurale, în special a celor dependente de lemnul de foc pentru încălzire, afirmă directorul Sorin Ciobanu, care a precizat că pentru luna septembrie, ocoalele silvice au pus la dispoziția populației și a unităților bugetare un volum de 37.000 mc pentru aprovizionarea cu materialul lemnos necesar pentru încălzire, iar pentru perioada octombrie – decembrie, încă un volum de cca 55.000-60.000 mc.

Aferent perioadei ianuarie – martie 2027, după începerea exploatării partizilor din anul de producție 2027, se estimează că prin ocoalele silvice se va pune la dispoziție un volum de cca 65.000 -75.000 mc.

Volumul disponibil pentru încălzire pe fiecare ocol silvic este actualizat lunar și publicat, împreună cu datele de contact ale ocolului pe site-ul Direcției Silvice Suceava (silvasv.ro) cât și al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva (rosilva.ro).

În plus, persoanele fizice și alte instituții se aprovizionează și de la operatorii economici care cumpără masă lemnoasă pe picior și care valorifică lemnul pentru încălzire din depozite crăpat și paletizat sau cu livrare la sediul beneficiarului.

În comparație cu anul 2025, situația solicitărilor de lemn pentru încălzire în primele 8 luni ale anului 2026 înregistrează o ușoară scădere, de 5%, ca urmare a alimentării cu gaz metan a unor mari localități din județul Suceava, cât și ca urmare a soluțiilor alternative de încălzire, pe bază de brichete, peleți sau pompe de căldură.