Turneul Campionilor la tenis a avut de toate, mai puțin set decisiv. S-a pus de-a curmezișul Alcaraz. Mereu el. Oricât de bun ar fi devenit Zverev sau altcineva, Alcaraz are acel ceva, numit mai nou Factorul X. Zverev ajunsese în finală ca un veritabil lider mondial, fără set pierdut, ba și fără serviciu pierdut. Terenul excesiv de iute îi avantaja pe cei din categoria ”big server”. Ei bine, Alcaraz îi face 3 break-uri numai în primul set! Și încă unul în setul secund, după care se deconectează puțin, cu mișcări de dans în pauze, iar neamțul reușește să se întoarcă în meci. Recuperează break-ul și împinge setul în tie-break, acolo unde revine de la 0-3, câștigă 6 puncte consecutive, deci își oferă 3 mingi de set legate, după care… Alcaraz. Încăpățânatul Alcaraz, care după ce pierduse în tie-break două puncte în urma unor scurte, mai pune încă două, și le câștigă și pe ele, și meciul! Fantastic ce reușește băiatul ăsta pe teren, la doar 23 de ani, după ce a ratat jumătate de sezon din cauza unei accidentări serioase la încheietura mâinii de joc. Desigur că e anul lui Zverev, care a spart gheața în două locuri, Roland Garros și US Open, dar Alcaraz a bifat și el în premieră două obiective majore, Australian Open și Turneul Campionilor. Știați că, înaintea lui, doar 3 jucători mai reușiseră să-și treacă în palmares toate turneele de Grand Slam și Turneul Campionilor? Iar aceștia nu pot fi decât niște uriași: Agassi, Federer și Djokovic. Iar acum Alcaraz, care o face la o vârstă la care respectivii uriași încă mai copilăreau. Ce versatilitate trebuie să ai, pe lângă talent și continuitate, ca să câștigi pe toate suprafețele astea! Bine zicea Zverev la speech-ul de la premiere, că spaniolul se poate retrage, a devenit deja o legendă în sportul său. Practic, în 2028, adică la 25 de ani, Alcaraz poate vâna și medalia de aur la Olimpiadă, deocamdată având-o doar pe cea de argint, ca Federer (care însă are un aur la dublu, cu Wawrinka). Până atunci, ca să se apropie de Djokovic, ar mai trebui să câștige Masters-urile din Canada și China. Sunt sigur că a desenat o țintă pe ele, fiindcă nu se ascunde că îi pasă de recorduri. Se va vedea chiar în această săptămână, la Cupa Davis, unde la nevoie se băga și la dublu.