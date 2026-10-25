„Legenda Cetăţii Neamţului”, spectacol pentru copii, miercuri, la Universitate

Casa de Cultură a Studenților aduce la Suceava spectacolul „Legenda Cetăţii Neamţului”, al Teatrului pentru copii și tineret „Vasilache” Botoșani, o adaptare scenică parodică, după „Cetatea Neamţului” de George Coşbuc, şi transpusă în scenă de Marius Rogojinschi.

Evenimentul este programat pentru miercuri, 28 octombrie, de la orele 16.30 și 18.00, în Auditorium „Joseph Schmidt”.

Spectacolul este recomandat copiilor cu vârsta între 5 şi 10 ani.

Costul biletelor este de 15 lei (elevi, studenți și pensionari) sau 25 lei (pentru publicul general).

Biletele se pot achiziționa de la sediul Casei de Cultură a Studenților (str. Zorilor lângă Auto Albina), de la intrare sau de pe iabilet.ro.

„<Legenda Cetăţii Neamţului> este un spectacol inspirat dintr-o poezie cu acelaşi nume, scrisă de George Coşbuc, montată într-o notă parodică. Legenda este cunoscută şi sub titlul <Sobieski şi românii> şi aduce un elogiu eroismului şi devotamentului unui grup mic de plăieşi ce a înfruntat cu vitejie câteva zile armata regelui Sobieski, apărând Cetatea Neamţului”, a arătat regizorul Marius Rogojinschi.

Regia artistică este semnată de Marius Rogojinschi, scenografia îi aparţine lui Mihai Pastramagiu, iar aranjamentul muzical este realizat de Constantin Panaite.

Din distribuție fac parte actorii: Florin Iftode, Marius Rusu, Alin Gheorghiu, Andrei Iurescu, Cosmin Tanasă, Andrei Bordianu și Pavel Petrași.