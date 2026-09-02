„Lecția pentru viață”, tabăra de pregătire în domeniul primului-ajutor dedicată elevilor de liceu din zonele Suceava și Vatra Dornei

Crucea Roșie Suceava a organizat tabăra de pregătire în domeniul primului-ajutor „Lecția pentru viață”, dedicată elevilor de liceu din zonele Suceava și Vatra Dornei, eveniment ce se va încheia pe 3 septembrie.

Organizată în cadrul proiectului cu acelaşi nume, activitatea urmărește creșterea gradului de pregătire a comunității pentru situații de urgență, pune accent pe învățarea și exersarea corectă a principalelor manevre de prim-ajutor, dar și pe dezvoltarea capacității tinerilor de a transmite mai departe informațiile și abilitățile dobândite.

Pe parcursul celor patru zile, cei 16 participanții iau parte la ateliere teoretice și practice, indoor şi outdoor, susținute de instructori acreditați ai Crucii Roșii Suceava, în cadrul cărora sunt familiarizați cu principiile de bază ale acordării primului-ajutor și cu modul de intervenție în situații în care fiecare secundă poate conta.

Un element central al taberei este reprezentat de educația peer-to-peer. După finalizarea pregătirii, elevii vor reveni în unitățile de învățământ din care provin și, sprijiniți de voluntarii Crucii Roșii Suceava, vor putea susține sesiuni de informare și activități practice de prim-ajutor pentru colegii lor.

„Ne dorim ca acești elevi să nu fie doar beneficiarii unei pregătiri de prim-ajutor, ci să devină, la rândul lor, multiplicatori ai informației. Un tânăr care știe ce are de făcut într-o situație de urgență poate salva o viață, iar un tânăr care îi învață pe alți zece colegi poate contribui la creșterea siguranței unei întregi comunități. Acesta este spiritul proiectului <Lecția pentru viață>”, transmit reprezentanții Crucii Roșii Suceava.

Directorul Crucea Roșie Suceava, Corneliu Dediu, spune că proiectul este derulat cu sprijinul unei finanțări asigurate din fondurile colectate de Crucea Roșie Română din taxa de timbru (de 1%) și puse la dispoziția filialelor, contribuind la consolidarea unei culturi a responsabilității civice în rândul comunității locale şi educarea grupurilor ţintă pentru intervenție rapidă şi corectă în situații de urgență.

„Lecția pentru viață” continuă direcția activităților desfășurate de Crucea Roșie Suceava în anul 2025 prin „Proiectul PAS – Pregătește-te, Ajută, Salvează”, dezvoltând însă componenta de implicare directă a beneficiarilor. Crucea Roșie Suceava își propune ca, prin implicarea tinerilor, mesajul să ajungă cât mai departe: în școli, în cât mai multe comunităţi și, în final, în cât mai multe familii.