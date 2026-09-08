Laureații Festivalului-Concurs Interjudețean „Maria Surpat – Mina Pâslaru”, ediția a XI-a, desfășurat la Sadova

Festivalul-Concurs Interjudețean „Maria Surpat – Mina Pâslaru”, ediția a XI-a, competiție ce s-a desfășurat sâmbătă, 5 septembrie 2026, la Căminul Cultural „Zorile” din Sadova, și-a desemnat câștigătorii.

Evenimentul a reunit 76 de tineri interpreți, cu vârste cuprinse între 10 și 35 de ani, din 12 județe ale țării – Suceava, Botoșani, Iași, Bacău, Bistrița-Năsăud, Cluj, Mureș, Gorj, Vaslui, Brăila, Buzău și Bihor – precum și din municipiul București, într-un concurs dedicat cântecului popular autentic și afirmării noilor generații de interpreți.

Festivalul-Concurs este organizat în memoria a două mari interprete ale cântecului popular bucovinean, Maria Surpat și Mina Pâslaru, personalități artistice reprezentative pentru comuna Sadova și pentru patrimoniul cultural imaterial al Bucovinei. Prin această manifestare sunt aduse în atenție repertoriul folcloric autentic și particularitățile stilistice și interpretative ale zonelor etnofolclorice reprezentate de concurenți, alături de preocuparea pentru susținerea și promovarea tinerelor talente.

Concursul s-a desfășurat în cadrul a două secțiuni: Secțiunea I – „Maria Surpat”, structurată în două categorii de vârstă, 10–14 ani și 15–17 ani, și Secțiunea a II-a – „Mina Pâslaru”, destinată concurenților cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani.

Prestațiile concurenților au fost evaluate de un juriu alcătuit din specialiști ai domeniului: Oana Maria Botezat – director al Școlii Populare de Artă „Ion Irimescu” Suceava, președintele juriului; Larisa Avram – producător la TVR Folclor; Horia Gumeni – jurnalist și realizator TV la TVR Iași; Marius Dochița – profesor de canto în cadrul Școlii Populare de Artă „Ion Irimescu” Suceava; Elena Simona Cotos – consultant artistic în cadrul Centrului Cultural „Bucovina”.

Clasament

În urma evaluării prestațiilor artistice, juriul a stabilit următorii laureați ai ediției a XI-a:

Trofeul Festivalului-Concurs: Mihuț Marian Casian – Tilecuș, județul Bihor;

Secțiunea I – „Maria Surpat”, Categoria 10–14 ani: Premiul I: Furnică Antonia-Magnolia – Botoșani; Premiul al II-lea: Creangă Elena Cristina – Botoșana, județul Suceava; Premiul al III-lea: Lazăr Maria Antonia – Reghin, județul Mureș; Mențiune: Știrbu Amalia Rebeca – Vorona, județul Botoșani;

Secțiunea I – „Maria Surpat”, Categoria 15–17 ani: Premiul I: Răducanu Robert Iulian – Hărmănești, județul Iași; Premiul al II-lea: Drule Raluca Ioana – Cluj-Napoca; Premiul al III-lea: Beșleagă Simona-Maria – Gârceni, județul Vaslui; Mențiune: Zamosteanu Ștefania – Suceava;

Secțiunea a II-a – „Mina Pâslaru”, Categoria 18–35 ani: Premiul I: Grigorean Alexandru Marian – Sucevița, județul Suceava; Premiul al II-lea: Balan Grațiela – Frasin, județul Suceava; Premiul al III-lea: Cristinaru Nicoleta Denisa – Suceava; Mențiune: Jipa Ștefania – Tătăruși, județul Iași/

Premii speciale: Beșleagă Simona-Maria – Gârceni, județul Vaslui, Jitari Georgiana Ioana – Costâna, județul Suceava; Dranca Dumitru Rareș – Dorna Arini, județul Suceava; Călina Emanuela Melisa – Bistrița-Năsăud; Crețu Marta Anastasia – Suceava; Coca Ioana Elena – Sadova, județul Suceava; Cojocaru Nicolas Andrei – Bacău.

Organizatori

Ediția a XI-a a Festivalului-Concurs Interjudețean „Maria Surpat – Mina Pâslaru” a adus la Sadova tineri interpreți din diferite zone etnofolclorice ale țării, oferindu-le prilejul de a-și prezenta repertoriul și de a pune în valoare specificul muzical al locurilor din care provin. Festivalul păstrează vie memoria celor două artiste cărora le este dedicat și, în același timp, oferă noilor generații de interpreți un cadru în care cântecul popular autentic poate fi cunoscut, valorificat și dus mai departe. Festivalul a fost organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina” – Direcția Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Sadova.