Laura Olteanu, pe scena Sălii Palatului cu „Acasă-i România”, într-o seară memorabilă dedicată cântecului românesc

Artista suceveană Laura Olteanu a prezentat marți, 27 octombrie 2026, pe scena Sălii Palatului din capitală, spectacolul „Acasă-i România”, oferind publicului o seară memorabilă dedicată cântecului românesc.

A fost un eveniment de amploare, în care tradiția, emoția și respectul pentru marile valori ale muzicii românești au unit mii de inimi.

Peste 4.000 de spectatori și o sală întreagă unită de dragostea pentru cântecul românesc. Așa s-a desfășurat spectacolul „Acasă-i România”, care s-a derulat pe parcursul a patru ore și jumătate, un eveniment dedicat tradiției, identității naționale și artiștilor care au făcut din muzica românească o parte neprețuită a sufletului nostru.

O seară începută cu rugăciune și cântec patriotic

Spectacolul a debutat într-o atmosferă solemnă, cu rugăciunea „Tatăl nostru”, Imnul României și cântecul „Când a fost să moară Ștefan”, continuând cu „Acasă-i România” și alte cântece îndrăgite care au răsunat în fața unei săli pline.

A fost un început încărcat de semnificație, în care muzica s-a împletit cu respectul pentru istorie, dragostea de țară și dorința de a păstra vii valorile care ne definesc ca popor.

Pe parcursul spectacolului, publicul s-a bucurat de întâlnirea cu artiști îndrăgiți, de momente muzicale speciale și de interpretări care au readus în atenție frumusețea cântecului popular românesc.

Duetele cu Ionuț Dolănescu, Veta Biriș și Maria Cârneci, precum și momentele inspirate din repertoriul inegalabilei Maria Tănase au oferit spectacolului diversitate și profunzime.

Un moment deosebit de emoționant a fost cel în care copiii Laurei Olteanu, Andra și Nicolae, au urcat pe scenă alături de mama lor. Duetul și trio-ul interpretate împreună au adus în fața publicului o imagine sensibilă a legăturii dintre generații, în care dragostea de familie s-a întâlnit cu pasiunea pentru muzică.

Laura Olteanu și Ionuț Dolănescu

Maria Ciobanu, omagiată cu minute întregi de aplauze

Unul dintre momentele culminante ale serii a fost apariția marii interprete Maria Ciobanu, personalitate emblematică a cântecului popular românesc, cu o carieră de peste șapte decenii.

Însoțită de familie (Camelia Ciobanu, Ionuț și Doinița Dolănescu), artista a fost întâmpinată cu o emoție extraordinară. Spectatorii s-au ridicat în picioare și au aplaudat-o minute în șir, într-un gest de profund respect și recunoștință pentru o viață dedicată cântecului și publicului.

A fost un moment în care cuvintele au devenit aproape de prisos. În fața unei asemenea manifestări de dragoste, aplauzele au spus totul: despre valoare, despre amintiri, despre generații crescute cu cântecele sale și despre locul pe care marile voci îl ocupă în sufletul unui popor.

Omagiul adus Mariei Ciobanu a fost, fără îndoială, unul dintre acele momente care transformă un spectacol într-o amintire de neuitat atât pentru artiști, cât și pentru public. La fel de călduros a fost primit și momentul dedicat îndrăgitei interprete Mioara Velicu, o altă voce reprezentativă a cântecului popular românesc.

Pe scenă au urcat și îndrăgiții artiști Veta Biriș, Cornel Borza, aplaudați pentru interpretare și repertoriul ales, dar și o invitată din diaspora, Mihaela Bolog, care are o academie de muzică unde-i învață pe copiii români despre tradiții și despre cântecul popular.

Laura Olteanu și Maria Ciobanu

În spatele scenei, o echipă unită de aceeași pasiune

Reușita unui asemenea eveniment se construiește prin talentul artiștilor, dar și prin munca discretă a unei echipe întregi. Orchestra Moldovlaska, sub bagheta dirijorilor Veaceslav Ștefaneț și Dorin Buldumea, a asigurat acompaniamentul muzical al spectacolului. Fanfara lui Bulgaru, alături de Marian Bulgaru și instrumentistul Cosmin Flenchea, a contribuit la atmosfera evenimentului, iar dansatorii coordonați de instructorul Daniela Mîndroc au adus pe scenă energie, culoare și frumusețe coregrafică.

Eleganță și profesionalism

Un rol important a revenit și echipei tehnice și de producție, din care au făcut parte Butnaru Films, Florin Slevoacă, Daniela Cernisov, Dimitrie Voicescu – DimiSound, Ion Timotin – Event-Tim, directorul artistic Cosmin Alexandru Man și directorul general Cătălin Turculeț, alături de toți cei care au muncit în culise pentru ca fiecare moment să prindă viață pe scenă. Spectacolul de la Sala Palatului a fost prezentat, cu eleganță și profesionalism, de Raluca Bercea.

Laura Olteanu, pe scena Sălii Palatului cu „Acasă-i România”, într-o seară memorabilă dedicată cântecului românesc

Laura Olteanu: „Acest spectacol este cel mai frumos cadou pe care viața mi-l putea oferi”

La finalul evenimentului, Laura Olteanu a transmis mulțumiri artiștilor, colaboratorilor și tuturor celor care au contribuit la organizarea spectacolului, dar mai ales publicului, a cărui prezență și ale cărui aplauze au transformat seara într-o adevărată sărbătoare.

Pe 29 octombrie 2026, artista Laura Olteanu își sărbătorește ziua de naștere. „Acest spectacol este cel mai frumos cadou pe care viața mi-l putea oferi”, ne-a spus artista suceveană, căreia și noi îi urăm „La mulți ani!”.