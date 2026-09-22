Larisa Blanari, singură în cursa pentru șefia Spitalului Clinic Județean Suceava, a trecut de prima probă a dosarelor

Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a finalizat prima etapă a procesului de selecție. Potrivit anunțului oficial, de comisia de concurs constituită de Consiliul de Administrație al spitalului, dosarul de înscriere depus pentru această funcție a fost declarat admis în urma verificării documentelor.

Deși comisia folosește pentru identificare numărul de înregistrare al dosarului de înscriere, este de notorietate faptul că singurul candidat înscris în această cursă este actualul manager interimar al unității spitalicești, Larisa Blanari. Trecerea de etapa de analiză a dosarului îi dă acesteia dreptul de a merge mai departe în următoarele faze ale examenului.

Termenul pentru eventualele contestații legate de validarea dosarelor a expirat marți, la ora 11.30. Cum nu au existat alți candidați care să conteste procedura, Larisa Blanari urmează să susțină public proiectul de management.

Larisa Blanari ocupă funcția de manager interimar al Spitalului Clinic Județean Suceava din 24 septembrie 2025. Ea a preluat atunci conducerea de la medicul urolog Ionuț Jurchiș. Înainte a deținut funcția de directoare generală a Casei de Asigurări de Sănătate Suceava.

Înscrierea la concurs a fost marcată de tensiuni în spațiul public, după ce au apărut acuzații în mediul online conform cărora nu ar deține calificările academice necesare. Ca reacție, Larisa Blanari și-a prezentat public diplomele originale în cadrul unei emisiuni, arătând că are studiile necesare solicitate prin caietul de sarcini, inclusiv o diplomă de master în management economico-financiar European.

Susținerea publică a proiectului de management este programată pentru data de 30 septembrie a.c.. Evaluarea se va face în cadrul unei ședințe publice la care pot asista jurnaliștii și persoanele interesate.