Larisa Blanari este singurul candidat înscris până acum la concursul pentru șefia Spitalului Clinic Suceava

Actualul manager interimar al Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, Larisa Blanari, s-a înscris la concursul pentru ocuparea definitivă a acestei funcții. Până în prezent, ea este singurul candidat care și-a depus dosarul pentru examenul organizat de Consiliul Județean Suceava.

Larisa Blanari conduce unitatea medicală cu titlu interimar din toamna anului trecut. Luni, aceasta a declarat că îndeplinește toate condițiile stabilite prin regulament, atât în ceea ce privește studiile necesare, cât și vechimea în specialitate. Perioada de înscriere la concurs a început pe 14 august și se va încheia pe 18 septembrie. Procedura continuă pe 21 septembrie, când vor fi comunicate rezultatele verificării dosarelor și ale îndeplinirii condițiilor de participare.

Proba finală, reprezentată de susținerea proiectului de management, va avea loc pe 30 septembrie, de la ora 10:00, în sala de ședințe a spitalului. Evaluarea se va desfășura în ședință publică, cu participarea mass-media și a persoanelor interesate. Cei care doresc să asiste la susținerea proiectului trebuie să trimită o solicitare prin e-mail la adresa concursmanager2026@spjsv.ro până cel târziu pe 28 septembrie. Comisia de concurs va transmite confirmările de participare până pe 29 septembrie, la ora 10:00, accesul în sală fiind permis doar pe baza actului de identitate și a confirmării primite.

De asemenea, publicul poate propune întrebări punctuale legate de proiectul de management al candidatului. Acestea pot fi trimise pe aceeași adresă de e-mail până pe 29 septembrie, la ora 10:00. Regulamentul interzice întrebările care vizează opiniile politice, activitatea sindicală, religia, etnia, sexul, starea materială sau originea socială. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate pe data de 1 octombrie.