Larisa Blanari a promovat concursul pentru șefia Spitalului Clinic de Urgență Suceava cu 9,30 puncte

Rezultatul la proba de susținere publică a proiectului de management la concursul pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a fost publicat pe site-ul instituției medicale. Conform documentului afișat, Larisa Blanari a fost declarată admisă, cu 9,30 puncte. Punctajul acordat de comisia de concurs pentru proiectul de management a fost de 9,32 de puncte, iar cel pentru abilitățile manageriale, de 9,27 de puncte.

Termenul limită de depunere a contestațiilor față de rezultat este 1 octombrie a.c., ora 15.30.