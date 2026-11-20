Polițiștii de frontieră de la Siret au anunțat că au deschis dosar penal față de o femeie – cetățean ucrainean, după ce au descoperit că aceasta transporta, ascunse într-un microbuz, 120 de lanțuri pentru motofierăstrău, care imită mărci de renume.

Marfa a fost confiscată joi, în jurul orei 16.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de intrare în România, dintr-un microbuz înmatriculat în România, care circula pe ruta Ucraina-România.

În urma controlului efectuat pentru intrarea în țară, echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a descoperit, disimulate printre bagaje, dar și în bordul autovehiculului, cele 120 de lanțuri pentru motofierăstrău, cu o valoare care a fost estimată la 7.200 de lei.

Primele concluzii de anchetă sunt că bunurile aparțin unei ucrainence în vârstă de 47 de ani, care se afla în microbuz.

Având în vedere că acestea aveau inscripționate mărci de renume, dar nu existau și certificate de originalitate, polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată pentru produse identice sau similare.