COMUNICAT DE PRESĂ

23.11.2026

LANSAREA PROIECTULUI DEZVOLTAREA RETELEI DE SCOLI VERZI, CONSTRUCTIE NOUA IN UAT IPOTESTI, JUDETUL SUCEAVA,

INPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITATI

COMUNA IPOTESTI a semnat Contractul de finanțare nr. 1308 în data de 16.11.2026 pentru proiectul cu titlul „DEZVOLTAREA RETELEI DE SCOLI VERZI, CONSTRUCTIE NOUA IN UAT IPOTESTI, JUDETUL SUCEAVA, INPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITATI”, cod SMIS 372067, proiect finanțat prin Programul Regional 2021 – 2027, Prioritatea P6 O regiune educată, Obiectiv Specific: Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului:

Obiectivul este in concordanta cu Obiectivul de Politica 4 si cu obiectivul specific RSO4.2 si urmareste asigurarea sustenabilității unității de învățământ din comuna Ipotești prin tranziția la școli verzi, și anume prin construirea unei școli verzi într-o zonă cu creștere demografică, școala verde cu înaltă performanță energetică, construită pentru a avea mai multă lumină naturală, o mai bună ventilație și cu materiale de construcție verzi, unde costurile de funcționare pentru energie și apa vor fi reduse, iar prin tipul de construcție și prin instalații se vor reduce semnificativ emisiile de dioxid de carbon și consumul de apă. În același timp, realizarea acestei investiții vizează combaterea accesului limitat la educație, în ceea ce privește educația timpurie, crearea unei infrastructuri de calitate, a unui sistem de educație echitabil și a unor servicii esențiale privind oferta educațională, acestea fiind necesare în creșterea calității vieții generațiilor viitoare.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Obiectivul specific 1 – vizează realizarea unei școli verzi – construcție nouă, independentă, ce va deservi activitatea educațională a comunei, amenajarea noilor săli de clasă, a laboratoarelor și a celorlalte spații se va face astfel încât întreg sediul să răspundă normelor de funcționare a instituțiilor de învățământ. Clădirea nouă va avea suprafața de 2.284,74 mp și va include 17 săli de clasă, inclusiv laboratoare, sală de tratamente, biblioteca, sala de lectură, grupuri sanitare la fiecare nivel, raportate la numărul de elevi raportate la P+2Etaje, iar în realizarea acesteia se vor lua în considerare aspecte privind soluțiile eficiente energetic și responsabile față de mediu, impact redus asupra mediului, crearea unor condiții de igienă corespunzătoare, dar și economisirea de fonduri pentru operarea clădirii. Obiectivul specific 2 – vizează asigurarea unor soluții de management adecvate și eficiente, atât în ceea ce privește implementarea proiectului, cât și în ceea ce privește asigurarea sustenabilității investiției.

2. Obiectivul specific 2 – vizează asigurarea unor soluții de management adecvate și eficiente, atât în ceea ce privește implementarea proiectului, cât și în ceea ce privește asigurarea sustenabilității investiției.

Valoarea totală a Contractului de finanțare: 21.950.309,11 LEI.

Valoarea totală eligibilă: 21.770.958,14 lei, din care 14.151.122,79 lei finanțare UE.

Valoare nerambursabilă a proiectului: 21.770.958,14 lei.

Valoare neeligibila: 179.350,97 lei

Perioada de implementare a proiectului este 12 luni, de la data semnării Contractului de Finanțare, respectiv de la 16.11.2026 până cel târziu la data de 16.11.2027.

Proiect cofinanțat din Programul Regional Nord – Est 2021 – 2027

www.regionordest.ro

Date de Contact: COMUNA IPOTESTI

Adresa: localitarea Ipoteşti, strada Mihai Viteazu, nr. 54, județul Suceava, cod poștal 727325, Telefon: 0749191444; Email: primipotesti@yahoo.com

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