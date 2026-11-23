Asociația Forestierilor din România (ASFOR) solicită pornirea efectivă a programului „Rabla pentru sobe”, al cărui ghid de finanțare a fost aprobat prin Ordinul ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 606/2025. Solicitarea vine după ce Guvernul a aprobat, la 20 noiembrie 2026, memorandumul privind dosarele europene de interes prioritar, prin care România susține amânarea până în 2030 a mecanismului ETS2.

„Amânarea ETS2 protejează factura la gaz și la carburanți, iar prudența este de înțeles. Gospodăriile care se încălzesc cu lemne nu intrau însă sub incidența acestei taxe. Pentru ele, soluția este o sobă eficientă, iar programul care o finanțează există pe hârtie din martie 2025. Înainte să vorbim despre extindere, programul trebuie pornit”, a declarat Ciprian Dumitru Muscă, președintele ASFOR.

Taxa pe carbon nu privește lemnul de foc

ETS2 extinde sistemul european de certificate de emisii la încălzirea clădirilor și la transportul rutier. Aplicarea lui a fost deja amânată până la 1 ianuarie 2028. Mecanismul privește combustibilii fosili, precum gazele naturale, motorina, benzina și cărbunele. Biomasa solidă, inclusiv lemnul de foc, nu intră în sfera lui de aplicare.

În România, aproximativ 3,5 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne, potrivit estimărilor ASFOR. Cele mai multe se află în mediul rural. Pentru aceste gospodării, amânarea ETS2 nu modifică nici costul încălzirii, nici consumul de lemn.

Potrivit calculelor ASFOR, la un preț de 45–70 de euro pe tona de carbon, taxa ar adăuga între 0,55 și 0,85 lei la litrul de motorină și între 45 și 70 de lei la megawattul-oră de gaz, fără TVA. Pentru o gospodărie încălzită cu gaz, costul ar fi de aproximativ 450–700 de lei pe an. Pentru o gospodărie încălzită cu lemne, costul ar fi zero.

Etapa-pilot a programului „Rabla pentru sobe”, de 500 de milioane de lei, reprezintă mai puțin de 2% din alocarea României pentru Fondul Social pentru Climă

Sobele pe lemne nu se interzic

Tema încălzirii cu lemne este însoțită de o dezinformare persistentă, potrivit căreia Uniunea Europeană ar interzice sobele. Reprezentanța Comisiei Europene în România a răspuns public la 5 martie 2025: „Nu intenționăm să eliminăm treptat sobele pe bază de lemn, cărbune sau peleți”. Regulile europene de proiectare ecologică privesc doar aparatele noi puse în vânzare și nu se aplică sobelor deja instalate în locuințe.

Programul „Rabla pentru sobe” face opusul unei interdicții: statul plătește 70% dintr-o sobă nouă, care arde tot lemne, peleți sau brichete, cu un randament de minimum 80%.

„Rabla pentru sobe”: aprobat de peste 20 de luni

Ghidul de finanțare al programului a fost aprobat prin Ordinul nr. 606/2025 și publicat în Monitorul Oficial la 11 martie 2025. Primăriile din zona montană s-au putut înscrie între 31 martie și 11 aprilie 2025. La 18 iunie 2025, Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat suspendarea lansării programelor de finanțare. De la publicarea ordinului au trecut peste 20 de luni, iar gospodăriile vizate au intrat în a doua iarnă fără ca programul să ajungă la ele.

Programul are un buget anunțat de 500 de milioane de lei. Statul acoperă 70% din costul unei sobe eficiente, în limita a 10.000 de lei. Etapa-pilot vizează 50.000 de sobe din localitățile montane din 27 de județe.

Potrivit Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, randamentul mediu al unei sobe din mediul rural este de 20–25%, iar o sobă eficientă poate reduce consumul de lemn cu până la o treime.

Potrivit calculelor ASFOR, pentru o gospodărie care arde 10 metri cubi de lemn pe iarnă, o sobă eficientă înseamnă cel puțin 3 metri cubi economisiți.

Programul poate fi finanțat din Fondul Social pentru Climă

Etapa-pilot a programului „Rabla pentru sobe”, de 500 de milioane de lei, reprezintă mai puțin de 2% din alocarea României pentru Fondul Social pentru Climă.

ASFOR susține că „Rabla pentru sobe” poate fi finanțat din acest fond. Fondul nu depinde de data la care pornește ETS2, este destinat gospodăriilor vulnerabile energetic și finanțează investiții în eficiența energetică și în încălzirea locuințelor. Dacă programul ar fi înscris ca măsură distinctă în Planul Național Social pentru Climă, banii europeni ar putea fi folosiți pentru montarea de sobe eficiente.

„Politica forestieră a României s-a concentrat în ultimii ani pe control. Controlul este necesar, iar sectorul îl susține. Pădurea are însă nevoie și de o politică de dezvoltare. Eficiența încălzirii cu lemne este un bun punct de pornire, pentru că reduce în același timp cheltuiala familiilor și presiunea asupra pădurii”, a adăugat președintele ASFOR.

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