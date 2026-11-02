Lansarea noii platforme web pentru generarea Cardului European de Student, la USV

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a finalizat dezvoltarea și testarea noii aplicații web destinate emiterii Cardului European de Student (European Student Card – ESC). Această implementare tehnică aliniază infrastructura digitală a USV la cerințele europene actuale privind digitalizarea învățământului superior.

Noua aplicație web, dezvoltată in-house, optimizează tehnic procesul de generare a cardurilor, permițând studenților obținerea unui card digital verificabil la nivel internațional. Sunt două grupe de studenți deservite prin implementarea acestui sistem.

O primă grupă este formată din studenții care urmează să efectueze mobilități prin programul Erasmus+: deținerea acestui card contribuie la simplificarea unor proceduri administrative în cadrul universităților gazdă. Deși anumite formalități legale și acte rămân obligatorii, cardul permite recunoașterea rapidă a statutului de student în rețeaua europeană ESC și facilitează accesul la resurse și servicii din campusuri, precum biblioteci sau cantine.

O altă grupă care beneficiază de implementarea sistemului e formată din studenții care călătoresc în străinătate pe cont propriu. Chiar și în afara mobilităților oficiale, sistemul ESC oferă un format de identificare prin care studenții USV pot beneficia de anumite facilități și avantaje practice recunoscute în Uniunea Europeană.

Trecerea de la un sistem inițial de tip „proof-of-concept” la o aplicație de producție modernizată și securizată reprezintă un pas tehnic necesar pentru integrarea USV în viitorul educației digitale europene. Prin această digitalizare a proceselor, USV continuă să asigure studenților săi instrumentele necesare pentru a beneficia de apartenența la comunitatea europeană.