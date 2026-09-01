Lansare proiect: Investiții pentru Creșterea Durabilă a Societății FORESTBROD S.R.L.

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 01.09.2026

privind lansarea proiectului „INVESTIȚII PENTRU CREȘTEREA DURABILĂ A SOCIETĂȚII FORESTBROD S.R.L.”

FORESTBROD SRL, companie din Sat Falcău, Comuna Brodina, Jud. Suceava, Calea Unirii, Nr. 6 a demarat implementarea proiectului INVESTIȚII PENTRU CREȘTEREA DURABILĂ A SOCIETĂȚII FORESTBROD S.R.L. (cod SMIS: 350909), finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, gestionat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de Autoritate de Management.

Contractul de finanțare a fost semnat în 12.05.2026, iar proiectul se va desfășura până la data de 11.05.2028, în loc. Falcău, comuna Brodina, Str. Calea Unirii, Nr. 6, Județul Suceava.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității și sustenabilității economice a companiei prin investiții productive care vizează extinderea fluxului tehnologic și tranziția către un model de afaceri bazat pe economia circulară.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

REZULTATUL PRECONIZAT NR. 1 – RETEHNOLOGIZAREA COMPANIEI PRIN ACHIZIȚIONAREA UNOR ECHIPAMENTE MODERNE – Echipamente achiziționate prin proiect – 3: mașină de recuperare automată, mașină de spintecat, decojitor

REZULTATUL PRECONIZAT NR. 2 – IMPLEMENTAREA DE MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI Prin implementarea prezentului proiect se vor obține următoarele rezultate pentru implementarea de măsuri privind principiile orizontale: Optimizarea funcţionării fluxurilor tehnologice Achiziţionarea unor echipamente care permit obţinerea unui nivel optim pentru consumurile energetice la nivelul fluxului tehnologic Achiziționarea unor echipamente care asigură reducerea deșeurilor Sortare selectivă și predarea deșeurilor în baza unui acord cu un operator economic de reciclare Valoare țintă – 30,83% reducere deșeuri, 61,68% reintegrare materii prime secundare în flux

REZULTAT PRECONIZAT NR. 3 – PARTICIPAREA LA TÂRGURI ȘI CERTIFICAREA PROCESULUI ȘI CERTIFICAREA DE SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU Prin implementarea prezentului proiect se obțin următoarele rezultate: se urmărește participarea la un târg internațional prin care se vor valorifica produsele ce vor fi realizate – activitățile de cooperare externă (schimburi de bune practici și informații) vor contribui la identificarea de soluții pentru creșterea competitivității IMM prin tranziția către noi modele de producție durabilă dezvoltarea unor produse durabile și reparabile, introducerea conceptului „produs ca serviciu” (închiriere) va implementa un sistem certificat de monitorizare a sustenabilității și va obține certificarea sistemului de management de mediu conform ISO 14001, Valoare țintă – 1 participare târg, 1 certificare proces, 1 certificat ISO



Valoarea totală a proiectului este de 10.233.565,37 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 4.964.736,05 lei, compusă din contribuția Fondului European de Dezvoltare Regională, în cuantum de 4.220.025,64 lei, și din Bugetul Național, în cuantum de 744.710,41 lei. Diferența reprezintă contribuția proprie a beneficiarului, conform contractului de finanțare.

Adresă poștală: Sat Falcău, Comuna Brodina, Jud. Suceava, Calea Unirii, Nr. 6, România

Email: office.forest@yahoo.com, Telefon: 0746411877