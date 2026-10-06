Lansare Proiect: Construire și Dotare Gradinită cu Program Prelungit, sat Ipotești, comuna Ipotești, Județul Suceava

COMUNICAT DE PRESĂ

06.10.2026

LANSAREA PROIECTULUI

CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT IPOTESTI, COMUNA IPOTESTI, JUDETUL SUCEAVA

COMUNA IPOTESTI a semnat Contractul de finanțare nr. 1213 în data de 23.09.2026 pentru proiectul cu titlul „CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT IPOTESTI, COMUNA IPOTESTI, JUDETUL SUCEAVA”, cod SMIS 348762, proiect finanțat prin Programul Regional 2021 – 2027, Prioritatea P6 O regiune educată, Obiectiv Specific: Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului:

Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online prin construirea unei gradinite in satul Ipotești, comuna Ipotești, judetul Suceava pentru facilitarea accesului copiilor la o educatie timpurie de calitate, cu accent pus pe intervalul de varsta 3-6 ani.

Obiective specifice ale proiectului:

Realizarea unei investitii ce presupune construirea unei gradinite pentru învăţământul preşcolar (3-6 ani) ce îndeplinește standardele specifice de acreditare şi de referinţă care asigura calitatea serviciului educaţional oferit de învăţământul preşcolar si sprijină dezvoltarea armonioasă a personalităţii fiecărui copil, potrivit ritmului propriu şi trebuinţelor sale, incurajand formarea autonomă şi creativă a acestuia. Eficienta si eficacitate in implementarea proiectului prin asigurarea unui management adecvat atat in ceea ce priveste implementarea proiectului cat si a asigurarii sustenabilitatii investitiei.

Valoarea totală a Contractului de finanțare: 11.465.141,11 lei.

Valoarea totală eligibilă: 7.454.317,04 lei, din care 4.845.306,07 lei finanțare UE.

Valoare nerambursabilă a proiectului: 7.305.230,69 lei.

Perioada de implementare a proiectului este 24 luni, de la data semnării Contractului de Finanțare, respectiv de la 23.09.2026 până cel târziu la data de 31.08.2028.

Proiect cofinanțat din Programul Regional Nord – Est 2021 – 2027

www.regionordest.ro

Date de Contact: COMUNA IPOTESTI

Adresa: localitarea Ipoteşti, strada Mihai Viteazu, nr. 54, județul Suceava, cod poștal 727325, Telefon: 0749191444; Email: primipotesti@yahoo.com

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