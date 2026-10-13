Lansare de carte la Biblioteca Bucovinei: „Zodia a XIII-a”, de Cornelia Petrescu

Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” din municipiul Suceava va găzdui vineri, 16 octombrie 2026, de la ora 17:00, lansarea volumului „Zodia a XIII-a”, semnat de scriitoarea Cornelia Petrescu și apărut în 2026 la Editura Mușatinii – Suceava.

Evenimentul va avea loc în Sala de Artă „Elena Greculesi” și este organizat de Consiliul Județean Suceava, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava, Societatea Scriitorilor Bucovineni și Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași.

Volumul va fi prezentat de Elena-Brîndușa Steiciuc, Isabel Vintilă și Alexandru Ovidiu Vintilă, care vor vorbi despre carte și despre universul literar propus de autoare.

Lansarea se înscrie în seria manifestărilor culturale dedicate promovării cărții și literaturii, oferind publicului sucevean prilejul de a participa la o întâlnire cu literatura contemporană și cu autoarea volumului.