Lăcrămioara Perijoc s-a oprit în sferturi la Europenele de box de la Sofia

Suceveanca Lăcrămioara Perijoc s-a oprit în sferturile de finală ale categoriei 57 kg la Campionatele Europene de box de la Sofia, după ce, în optimi, se impusese clar în fața croatei Nikolina Cacic.

Pugilista româncă a fost învinsă la puncte, miercuri seară, de turcoaica Esra Yildiz Kahraman, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 și la Campionatele Mondiale de anul trecut, de la Niš.

Originară din Zamostea, Lăcrămioara Perijoc a devenit vicecampioană mondială în 2022 și campioană europeană în 2019.