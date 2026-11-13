Lăcrămioara Avasiloaie Andrei, istoric, cercetătoare și bibliotecară a Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava, lansează la Iași volumul „Cabinetele de lectură, societățile de citire și primele biblioteci publice din Bucovina (1850-1940)”, lucrare ce valorifică cercetarea pe care a făcut-o pentru obținerea titlului de doctor.

Evenimentul va avea loc miercuri, 18 noiembrie 2026, de la ora 14:00, la Librăria „Orest Tafrali” din Iași, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Volumul a apărut recent la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în colecția „Istorie modernă și memorie culturală”.

La lansare, alături de autoare, vor participa prof. univ. dr. Liviu-George Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conf. univ. dr. Cristina Spinei, prof. univ. dr. Cristian Ploscaru, conf. univ. dr. Gabriel Leanca, conf. univ. dr. Livia Iacob și prof. univ. dr. Ioan-Alexandru Tofan, directorul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

„Lăcrămioara Avasiloaie Andrei este istoric, bibliotecar și cercetător dedicat istoriei culturale a Bucovinei”, notează www.editura.uaic.ro.

Cu o carieră profesională strâns legată de lumea cărții și a documentelor, a activat ca arhivar (1994–1998), profesoară și bibliotecară în cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava.

Activitatea sa științifică se reflectă într-o prezență editorială consistentă, materializată prin studii publicate sub egida unor instituții academice de prestigiu, volume colective și reviste indexate internațional, mai notează Editura Universității ieșene.

Lăcrămioara Avasiloaie Andrei, de la Colegiul „Mihai Eminescu”, lansează, la Iași, un volum despre istoria bibliotecilor din Bucovina

Lucrare importantă pentru înțelegerea procesului de emancipare din spațiul bucovinean

Cartea are la bază teza de doctorat susținută de autoare în 2024, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, sub coordonarea științifică a prof. univ. dr. Olimpia Mitric.

Cercetarea urmărește dezvoltarea cabinetelor de lectură, a societăților de citire și a primelor biblioteci publice în perioada 1850-1940, fiind importantă pentru înțelegerea procesului de emancipare culturală și socială din spațiul bucovinean.

”Lucrarea se dovedește de mare interes interdisciplinar. Cabinetele au favorizat dezvoltarea unor grupuri de discuţii pe marginea celor citite, iar cartea devine, treptat, un important element de socializare. (…) Problematica bibliotecilor este oricând actuală, mai ales acum, când, de ani buni, instituţii academice din Europa sunt concentrate, pe mai multe planuri, în realizarea marilor biblioteci virtuale transnaţionale, cum este Biblioteca Digitală Europeană”, este de părere prof. univ. dr. habilitat Olimpia Mitric.