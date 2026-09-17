„Situaţie grea”

„Este o situaţie grea şi primejdioasă în judeţul Rădăuţi şi în celelalte părţi ale Bucovinei. Noi o cunoaştem destul de bine şi nu o cunoaştem de astăzi. Numai cu jandarmii, cu armata sau cu discursuri ocazionale, oricât de înflăcărate şi de patriotice ar fi ele, nu se poate îndrepta acolo o situaţie nenorocită. Nici licitaţia sau supralicitaţia demagogică nu vor tămădui aceste răni. Trebuie să se facă ceva: repede şi cu folos, căci se apropie iarna şi vor începe a muri oamenii de foame, sau vor începe a se omorî oamenii unul pe altul, pentru un căuş de făină”.

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul X, nr. 289, August 1931.

„Laboratorul Staţiunii experimentale”

„La Suceava se află în ultima fază de finisare o impunătoare clădire cu laboratoare spaţioase şi luminoase, destinată activităţii de cercetare din cadrul Staţiunii experimentale agricole. Construită pe baza unui proiect elaborat de DSAPC Suceava şi prin eforturile lucrătorilor din cadrul TRC Suceava, această construcţie urmează să fie dată în folosinţă în aceste zile. Astfel, în cinstea aniversării a două decenii de la Eliberarea patriei noastre, bătrîna cetate a Sucevei se va împodobi cu un nou mărgăritar, rod al avîntatei construcţii socialiste. Această clădire, cu numeroase laboratoare ce vor fi dotate cu utilaj modern, asigură dezvoltarea şi ridicarea nivelului cercetărilor din regiunea Suceava la nivelul cerinţelor agriculturii socialiste în plină dezvoltare”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5180, Suceava, August 1964.