Elevii Liceului Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus au parte de condiții moderne și echipamente de ultimă generație, două laboratoare inteligente (Smart Lab), dotate cu tehnologii moderne, fiind inaugurate recent.

Proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a fost finalizat, valoarea totală a investiției fiind de peste 135.000 de euro.

Prin intermediul proiectului, unitatea de învățământ a achiziționat display-uri interactive, tablete grafice și laptopuri performante, precum și imprimante 3D, creioane 3D, un scaner 3D și kituri robotice.

Laboratoarele sunt dotate și cu ochelari de realitate virtuală (VR) și software educațional dedicat, care permit utilizarea unor metode interactive de predare și învățare.

Laboratoare inteligente, cu imprimante 3D, kituri robotice și echipamente VR, la liceul din Vicovu de Sus

În cadrul proiectului, 90 de cadre didactice au beneficiat de instruire pentru utilizarea echipamentelor în procesul educațional.

„Prin finalizarea investiției, Liceul Tehnologic <Ion Nistor> Vicovu de Sus își extinde infrastructura digitală și pune la dispoziția elevilor și profesorilor acces la tehnologii de ultimă generație pentru dezvoltarea competențelor digitale și tehnice”, spun reprezentanții unității.

Managerul proiectelor Smart Lab a fost directorul adjunct, prof. Ionel-Cristinel Puha.

Laboratoare inteligente, cu imprimante 3D, kituri robotice și echipamente VR, la liceul din Vicovu de Sus

Laboratoare inteligente, cu imprimante 3D, kituri robotice și echipamente VR, la liceul din Vicovu de Sus