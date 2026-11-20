Un nou spațiu dedicat sărbătorilor de iarnă, cu producători locali și meșteșugari din Bucovina, carusel pentru copii, scenă pentru artiști locali, Căsuța lui Moș Crăciun și ateliere pentru toate vârstele, se deschide în Suceava, la finele lunii noiembrie.

„La tărâm” – Târgul de Crăciun de la ZONE 47 își deschide porțile sâmbătă, 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei, în zona parcului și a Patinoarului Areni – ZONE 47 de pe strada Universității.

Proiectul este realizat de UNIINSTAL SRL, operatorul ZONE 47, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava.

Târgul „La tărâm” a fost gândit ca un loc în care familiile, copiii și prietenii să petreacă timp împreună, într-un decor de poveste, cu lumini spectaculoase și atmosferă de sărbătoare. Zona este una sigură și plăcută, amenajată pentru copii, familii și vizitatori de toate vârstele.

Ce vor găsi vizitatorii la târg

Căsuțele târgului: 15 căsuțe, în cea mai mare parte dedicate producătorilor locali și meșteșugarilor din Bucovina, cu preparate tradiționale, dulciuri, produse de sezon, obiecte lucrate manual și băuturi calde.

15 căsuțe, în cea mai mare parte dedicate producătorilor locali și meșteșugarilor din Bucovina, cu preparate tradiționale, dulciuri, produse de sezon, obiecte lucrate manual și băuturi calde. Scena Tărâmului: o scenă deschisă artiștilor locali, unde vor urca grupuri de copii, coruri, tineri muzicieni și DJ locali.

o scenă deschisă artiștilor locali, unde vor urca grupuri de copii, coruri, tineri muzicieni și DJ locali. Hambar Bar: un spațiu cu specific rustic, pentru adulți, cu mâncare gustoasă și băuturi fine și de sezon.

un spațiu cu specific rustic, pentru adulți, cu mâncare gustoasă și băuturi fine și de sezon. Caruselul Tărâmului: un carusel de poveste, unde cei mici se pot distra în fiecare zi, în timp ce părinții se bucură de atmosfera de sărbătoare.

un carusel de poveste, unde cei mici se pot distra în fiecare zi, în timp ce părinții se bucură de atmosfera de sărbătoare. Trenulețul de poveste: o instalație tematică gândită pentru fotografii și amintiri de familie.

o instalație tematică gândită pentru fotografii și amintiri de familie. Căsuța lui Moș Crăciun: locul unde copiii îl pot întâlni pe Moș Crăciun.

locul unde copiii îl pot întâlni pe Moș Crăciun. Ateliere creative: pentru copii, dar și pentru adulți, de la ornamente și decorațiuni de Crăciun la activități pentru întreaga familie.

pentru copii, dar și pentru adulți, de la ornamente și decorațiuni de Crăciun la activități pentru întreaga familie. Instalații de lumini: întregul târg este amenajat cu instalații luminoase spectaculoase, cu decor din lemn și lumini calde.

Vizitatorii pot combina vizita la târg cu o sesiune de patinaj la Patinoarul Areni – ZONE 47, aflat alături. Anul trecut, în zilele de vârf, patinoarul a primit până la 5.000 de vizitatori, iar în acest sezon zeci de mii de suceveni și vizitatori din împrejurimi sunt așteptați și la târgul „La tărâm”.

„Consider că Târgul de Crăciun ,,La tărâm’’ poate deveni încă un punct de atracție pentru comunitate, oferind vizitatorilor o experiență festivă și contribuind la crearea unei atmosfere specifice sărbătorilor de iarnă în mult îndrăgita noastră Suceava”, a declarat Vasile Rîmbu, primarul Municipiului Suceava.

„Copiii au nevoie mai mult ca niciodată de mișcare, de joacă și de a petrece momente împreună cu familia și cei dragi. Am gândit ,,la tărâm” ca pe un loc sigur pentru copii și primitor, în care fiecare familie să își facă o amintire frumoasă de sărbători”, a declarat Iulia Sanduleac, medic pediatru și reprezentant ZONE 47.

Înscrieri pentru producători, comercianți și ateliere

La târg vor fi prezente și organizațiile Youth Suceava, inițiativa locală dedicată tinerilor care a condus candidatura Sucevei la titlul de Capitala Tineretului din România 2028, și Visit Suceava.

Organizatorii primesc în această perioadă înscrieri din partea producătorilor și comercianților care doresc să fie prezenți în una dintre cele 15 căsuțe ale târgului.

Totodată, în cadrul târgului va funcționa The Little Makers Barn, un spațiu dedicat creativității, învățării și întâlnirilor. Organizatorii invită organizații, inițiative locale și oameni cu idei să propună ateliere și activități pentru comunitate.

Cererile de înscriere pentru producători, comercianți și ateliere pot fi transmise pe adresa contact@zone47.ro sau la telefon +40 750 496 009.

„După redeschiderea patinoarului, anul trecut, ne-am dorit ca această zonă să devină un loc și mai animat, în care sucevenii revin cu drag. Târgul ,,La tărâm” îi pune în prim-plan pe suceveni, oferindu-le un spațiu primitor pentru sărbătorile de iarnă, dar și un loc care susține producătorii din Bucovina și promovează gastronomia și obiceiurile locale”, a precizat Lucian Sanduleac, reprezentant ZONE 47.

ZONE 47 este centrul de sport, recreere și comunitate care operează, din decembrie 2025, Patinoarul Artificial Areni din Suceava, cel mai mare patinoar artificial din regiune.