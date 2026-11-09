La Suceava și Siret se va desfășura un proiect pentru prevenirea consumului de droguri, alcool și a dependențelor digitale

Consumul de droguri, alcoolul, tutunul, vapingul și dependențele digitale se numără printre temele care vor fi abordate în cadrul proiectului „De la fascinație la dependență”. Ajuns la cea de-a treia ediție, proiectul este organizat de Rotary Club Suceava Cetate, împreună cu tinerii din Interact Suceava Cetate, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și cu sprijinul Consiliului Județean Suceava.

Invitatul special al ediției de anul acesta este prof. univ. dr. Cătălin Țone, care va susține trei sesiuni interactive de informare și conștientizare, adaptate elevilor și părinților.

Întâlnirile vor aborda teme precum consumul de substanțe interzise, alcoolul, tutunul și produsele de tip vaping, dependențele digitale, presiunea anturajului, anxietatea, stresul și dificultățile de gestionare a emoțiilor. Evenimentele se vor desfășura marți, 10 noiembrie, cu o sesiune dedicată elevilor, între orele 13:00–15:00, în aula Liceului cu Program Sportiv Suceava și o altă întâlnire dedicată părinților, între orele 17:00 și 19:00, la Hotel MyContinental Suceava în sala Hora. Pentru ziua de miercuri, 11 noiembrie, între orele 10:00 și 12:00 este programată o sesiune dedicată elevilor din Siret, care va avea loc Centrul Cultural din acest oraș.

Președintele Rotary Club Suceava Cetate, Ana Anghel, a precizat că sesiunile pentru elevi vor aborda, într-un limbaj accesibil și adaptat vârstei, influența grupului de prieteni, vulnerabilitățile adolescenței, consecințele comportamentelor de risc și importanța capacității de a spune „nu” în situații de presiune socială.

Întâlnirea dedicată părinților va pune accent pe identificarea timpurie a schimbărilor de comportament, comunicarea eficientă cu adolescenții și rolul familiei în prevenirea dependențelor. Participanții vor avea posibilitatea să adreseze întrebări și să discute despre situații concrete, într-un cadru orientat spre informare, sprijin și înțelegere.

Ajuns la cea de-a treia ediție, proiectul „De la fascinație la dependență” pornește de la convingerea că prevenirea dependențelor nu poate fi responsabilitatea exclusivă a școlii sau a familiei. „Este nevoie de un efort comun, în care instituțiile publice, specialiștii, profesorii, părinții și organizațiile societății civile să contribuie la crearea unui mediu sigur și sănătos pentru dezvoltarea tinerilor”, a spus Ana Anghel. El a adăugat că un rol important în organizarea și promovarea proiectului îl au membrii Interact Suceava Cetate, tineri voluntari care demonstrează că adolescenții pot deveni nu doar beneficiari ai programelor de prevenție, ci și promotori ai schimbării în propriile comunități.

Ediția din acest an face parte dintr-un program educațional mai amplu, care urmărește informarea și implicarea a aproximativ 500 de tineri din județul Suceava. Pe lângă întâlnirile cu specialiștii, proiectul include un concurs județean de creație și conștientizare, activități de dezbatere, precum și alte acțiuni relevante.

„Mesajul central al proiectului este simplu: prevenția nu înseamnă doar să le vorbim tinerilor despre pericole, ci să îi ascultăm, să le înțelegem provocările și să le oferim instrumentele necesare pentru a face alegeri conștiente”, a mai transmis Ana Anghel. Organizatorii proiectului au făcut un apel către elevii, părinți, cadre didactice și reprezentanți ai comunității să se alăture acestui demers educațional.