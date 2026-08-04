Reprezentanți ai mai multor instituții publice, ai sistemului bancar și ai mediului privat au participat, la Centrul Educațional pentru Învățare Permanentă din Siret, la conferința „Arhitectura fraudei în era digitală”. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, în parteneriat cu Primăria Orașului Siret.

Tema centrală a întâlnirii a fost prevenirea fraudelor informatice și consolidarea competențelor de securitate digitală ale cetățenilor și instituțiilor. Mesajul transmis de specialiști a fost unul ferm, și anume că, în prezent, principala vulnerabilitate exploatată de infractorii cibernetici nu este tehnologia, ci factorul uman. În cadrul discuțiilor s-a arătat că dacă în trecut atacurile vizau în primul rând sistemele informatice, în prezent acestea se bazează pe tehnici de inginerie socială, prin care escrocii manipulează victimele exploatând emoții precum teama, graba, încrederea sau dorința de câștig rapid.

În deschiderea conferinței, primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, a evidențiat importanța colaborării dintre autoritățile publice, instituțiile statului și mediul privat pentru creșterea nivelului de siguranță digitală. Specialistul în protecția datelor cu caracter personal Iustinian Andrei Leșinschi a vorbit apoi despre rolul esențial al factorului uman în securitatea informațiilor și despre necesitatea respectării normelor privind protecția datelor personale.

La Siret a avut loc o conferință cu tema „Arhitectura fraudei în era digitală”

Perspectivele operative asupra criminalității informatice au fost prezentate de comisarul-șef de poliție Marius Grigoraș, specialist în combaterea criminalității informatice din cadrul IPJ Suceava. Acesta a analizat principalele tendințe ale fenomenului la nivelul județului, metodele folosite de infractorii cibernetici și provocările întâmpinate în investigarea acestor infracțiuni, subliniind că informarea și vigilența rămân cele mai eficiente metode de prevenire a victimizării.

Un alt subiect a fost cel al fraudelor prin metoda creditului, prezentat de directorul CEC Bank – Filiala Suceava, Erica Chiteală, care a explicat mecanismele utilizate de escroci și măsurile pe care clienții le pot adopta pentru a evita astfel de situații. Un accent deosebit a fost pus pe fenomenul ingineriei sociale. De asemenea, comisarul-șef de poliție Ileana Iacob, din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității al IPJ Suceava, a explicat că atacatorii nu exploatează doar vulnerabilitățile tehnice, ci mai ales comportamentul uman. Participanților le-au fost prezentate exemple concrete de manipulare folosite în fraudele online și recomandări practice pentru identificarea tentativelor de înșelăciune.

Conferința s-a încheiat cu o prezentare susținută de Valentin Boghean, reprezentant al companiei ASSIST Software, care a evidențiat rolul soluțiilor moderne de securitate cibernetică în protejarea organizațiilor împotriva amenințărilor informatice, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri.