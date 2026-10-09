Sala Pod a Muzeului de Istorie din municipiul Suceava s-a transformat vineri, 9 octombrie 2026, într-un spațiu al întâlnirii cu arta, cu sensibilitatea și cu acele bucurii care se nasc atunci când privirea descoperă mai mult decât ceea ce se vede.

Expoziția de acuarelă și grafică „Între cer și pământ”, semnată de artiștii plastici Gabriela și Ion Drăghici, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala București, a adunat iubitori de artă în jurul a două universuri distincte, dar unite prin aceeași nevoie de a înțelege și de a exprima lumea.

Vernisajul, moderat de Doina Maria Creangă, director adjunct al Muzeului Național al Bucovinei, a debutat cu bucuria unei reîntâlniri. „Între cer și pământ” și-a găsit locul firesc în Galeria Pod, într-un spațiu în care lucrările par să deschidă ferestre spre peisaje, stări și întrebări despre om și rostul său în lume.

„Într-o frumoasă zi de toamnă, deschidem expoziția <Între cer și pământ>. Unde altundeva mai potrivit decât în Sala Pod a Muzeului de Istorie?”, a spus Doina Maria Creangă, mulțumindu-le artiștilor pentru că au ales din nou muzeul și publicul sucevean. Între cer și pământ sunt oamenii, a subliniat aceasta, iar Gabriela și Ion Drăghici sunt protagoniștii unui adevărat recital de culoare și expresie artistică.

La Muzeul de Istorie: „Între cer și pământ”, acolo unde culoarea și desenul devin emoție

Albul hârtiei, lumina acuarelei

Este al treilea an consecutiv în care cei doi artiști își aduc lucrările la Suceava. Revenirea lor nu mai înseamnă doar o nouă expoziție, ci continuarea unui dialog cu un public care îi redescoperă, de fiecare dată, prin alte nuanțe, alte forme și alte povești.

Criticul de artă Marius Tița a mărturisit că familia Drăghici reprezintă pentru el o descoperire personală, vorbind cu admirație despre felul în care cei doi artiști își construiesc limbajele plastice, diferite ca mijloace, dar apropiate prin finețea expresiei.

În acuarelele Gabrielei Drăghici, peisajul nu este doar o imagine a naturii, ci o stare care se lasă descoperită treptat. Lumina, transparențele și delicatețea culorii compun o lume în care nimic nu pare apăsat, iar fiecare detaliu își găsește locul fără să tulbure armonia întregului.

La Muzeul de Istorie: „Între cer și pământ”, acolo unde culoarea și desenul devin emoție

Una dintre observațiile criticului a pornit de la un element aparent simplu: albul hârtiei. În mâinile artistei, acesta încetează să fie un simplu fundal și devine culoare, pământ, cer sau amurg. Este o lumină păstrată în însăși materia lucrării, o prezență discretă care dă respirație peisajului.

Marius Tița a remarcat subtilitatea elementelor cromatice și armonia aproape muzicală a acuarelelor, în care apa și pigmentul se întâlnesc pentru a sugera atmosfera unui loc, nu doar înfățișarea lui. În spațiul restrâns al hârtiei, Gabriela Drăghici reușește să păstreze prospețimea impresiei și să surprindă acele treceri fine de culoare care dau peisajului viață.

În lucrările sale se întâlnesc experiența, talentul și o atentă observație a naturii. Dar și o înțelegere profundă a tehnicii acuarelei, care cere măsură, răbdare și încredere în ceea ce apa și culoarea pot construi împreună.

La Muzeul de Istorie: „Între cer și pământ”, acolo unde culoarea și desenul devin emoție

Linia care caută zborul

Dacă acuarelele Gabrielei Drăghici ne invită să zăbovim asupra naturii, grafica lui Ion Drăghici ne îndeamnă să privim dincolo de forma imediată, spre dinamica interioară a imaginii.

Realizate în tuș, pastel și creion, lucrările sale aduc în expoziție o altă energie. Linia capătă forță, compozițiile se pun în mișcare, iar desenul devine locul în care se întâlnesc imaginația, construcția și reflecția asupra condiției umane.

În prezentarea sa, Marius Tița a evidențiat tocmai această capacitate a artistului de a crea imagini dinamice, cu o puternică amprentă personală. Penița, tușul și culoarea nu sunt doar instrumente tehnice, ci mijloace prin care Ion Drăghici își construiește discursul plastic. În lucrările sale se simte o preocupare pentru echilibru și precizie, dar și pentru acea imponderabilitate care face ca formele să pară desprinse de greutatea materiei.

La Muzeul de Istorie: „Între cer și pământ”, acolo unde culoarea și desenul devin emoție

Criticul de artă a remarcat armonia estetică a tușelor, forța construcțiilor și sugestia sculpturală prezentă în unele compoziții. În spatele liniilor există volum, în spatele formelor se simte mișcarea, iar în spatele imaginilor se conturează idei. Unele lucrări evocă anatomii, propuneri monumentale și aspirații către zbor, într-un dialog cu istoria artei și cu simbolurile care traversează timpul.

Un loc aparte îl ocupă tema lui Icar, cu visul său de a se ridica deasupra limitelor. În interpretarea lui Ion Drăghici, zborul nu este doar o aventură a trupului, ci și o metaforă a libertății, a îndrăznelii și a fragilității omenești. Dorința de a urca, riscul de a cădea și nevoia de a încerca din nou dau acestor imagini o tensiune care depășește simpla reprezentare.

Astfel, cele două universuri artistice se întâlnesc dincolo de diferențele de tehnică. În acuarelă, natura respiră prin lumină și transparență, în grafică, linia caută sensuri și deschide drumuri spre imaginar. Între ele, privitorul este invitat să-și găsească propriul punct de echilibru.

La Muzeul de Istorie: „Între cer și pământ”, acolo unde culoarea și desenul devin emoție

Bucovina, locul la care te întorci

Dincolo de discursul critic și de întâlnirea cu lucrările, vernisajul a avut și căldura unei conversații între oameni care împărtășesc aceeași dragoste pentru frumos. Gabriela Drăghici ne-a mărturisit legătura sa cu Bucovina: „Nu mă pot sătura de Bucovina”, a spus artista, evocând anii copilăriei, când părinții săi, învățători, o aduceau în această parte de țară și vizitau mănăstirile. Amintirile de atunci au devenit, în timp, o legătură statornică, întreținută de reveniri și de plăcerea de a descoperi locurile la pas.

„Iubesc Bucovina, oamenii, iubesc zona Moldovei, de la Neamț în sus mai ales, satele pe care îmi place să le cutreier la pas. Iubesc acest loc de țară. Mă inspiră, mă liniștește”, a mărturisit Gabriela Drăghici.

La rândul său, artistul plastic Ion Drăghici a mulțumit echipei muzeului, directorului Emil Ursu, Doinei Maria Creangă, criticului de artă Marius Tița și Irinei Țibulcă, despre care a vorbit cu recunoștință și afecțiune. Le-a dedicat celor din muzeu expoziția, apreciind implicarea și sprijinul lor.

Un moment aparte a fost dedicat soției sale, Gabriela, căreia artistul i-a mulțumit pentru felul în care îl readuce la realitate atunci când, după cum a spus cu umor și tandrețe, el se află „cu capul în nori”, iar ea îl aduce „cu picioarele pe pământ”. Dincolo de zâmbetul stârnit în sală, mărturisirea a vorbit despre o apropiere în care viața și arta se sprijină reciproc. Expoziția este organizată de Muzeul Național al Bucovinei, cu aprobarea și finanțarea Consiliului Județean Suceava.