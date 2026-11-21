Dacă zona Fălticenilor poate fi numită pe bună dreptate o mică Florenţă moldavă, acest lucru se datorează şi existenţei unei liturghii în piatră şi lemn cu un aer renascentist, Mănăstirea Slatina, ctitoria şi necropola controversatului domnitor al Moldovei, Alexandru Lăpuşneanu (1552-1561; 1563-1568), iar regretatul sculptor Ion Irimescu, de care m-a legat o frumoasă prietenie după 1990, în perioada în care eram jurnalist, poate fi considerat un Michelangelo modern al locului.

Am mers cu patriarhul artei româneşti să ne închinăm împreună la moaştele Sfântului Grigore Teologul, revenite în sfântul lăcaş la începutul anului 2001, prin grija şi lucrarea duhovnicească a IPS Pimen, arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor. Mănăstirea Slatina, bijuterie arhitectonică întrupată de fiul nelegitim al lui Bogdan al III-lea, pornind de la visul unui sihastru, se înalţă în poiana romantică dintre Dealul Mare şi Obcina Plaiului, pe malul stâng al pârâului Suha Mică, la circa 30 de km de Fălticeni. Ansamblul monumental surprinde prin tensiunea dintre masivitatea construcţiei şi formele aerodinamice ale elementelor componente, prin reverberaţia spirituală dată de împletirea dintre gravitaţie şi zbor.

Capul Sfântului Grigore Teologul a stat ascuns aproape 50 de ani, în depozitul unui muzeu bucureştean

La îndemnul maicii stareţe, Evelina, care ne-a spus foarte sugestiv, la începutul căutării noastre: Istoria e ca busuiocul. Dacă nu e frecat, nu miroase, am încercat şi noi să descoperim ceva din parfumul duhovnicesc şi istoric al zonei. În urmă cu aproape 450 de ani, într-o chilie de lemn din această poiană trăia un sihastru, Pahomie, care vedea în paltinul semeţ, din apropiere, lumini de o strălucire suprafirească, duminica şi la alte sărbători, la vremea slujbei. El a mers în Cetatea Sucevei să-i dea de ştire lui Alexandru Lăpuşneanu despre viziunile pe care le avea, iar acesta a hotărât să înalţe aici o mănăstire. Până în 1954, relatarea de mai sus, păstrată şi transmisă ca o taină de preţ prin memoria afectivă a monahilor, era considerată de istorici doar o legendă. În acel an, în care venise la mănăstire un oaspete de seamă, părintele Cleopa, nu mică a fost surprinderea şi bucuria călugărilor, atunci când au avut în faţa ochilor confirmarea: în timpul unor săpături s-au descoperit, într-un zid, nişte moaşte vegetale extrem de preţioase, un fragment din paltinul sihastrului Pahomie, acest arbore înalt, cu frunzele crestate adânc, cu florile mici şi fructele prevăzute cu aripi, atât de legat de destinul mănăstirii. În 1554, conform lui Eftimie, cronicarul oficial al curţii domneşti, Alexandru Lăpuşneanu, s-a ridicat din Suceava şi s-a îndreptat către râul Suha, să cerceteze şi să aleagă loc pentru mănăstire. Piatra de temelie a fost pusă de domnul Moldovei, împreună cu Patriarhul Constantinopolului, Ioasaf, iar egumenul Iacob, supranumit Molodeţ (cel vrednic), s-a ocupat îndeaproape de înălţarea sfintei mănăstiri. Sfinţirea s-a făcut în 14 octombrie 1558, fiind săvârşită de către Mitropolitul Grigorie Roşca şi un sobor de 117 preoţi şi diaconi, aşa cum aflăm din cronica lui Grigore Ureche.

Prin bunăvoinţa maicii Evelina, stareţa mănăstirii, am aflat că tot cu acest prilej, înscris cu litere de aur pe răbojul sufletesc al comunităţii monahale de aici, doi călugări de la Muntele Athos au adus capul Sfântului Grigore Teologul, pe care domnitorul Alexandru Lăpuşneanu l-a cumpărat cu 300 de arginţi. Sfântul odor a fost legat în panglici de aur şi de argint, apoi introdus într-un chivot de argint suflat cu aur, şi a stat la Mănăstirea Slatina până în 1916, când a luat drumul Moscovei, împreună cu tezaurul ţării. Revenit în ţară, la Bucureşti, în anii ’50, cu o parte din acest tezaur revendicat de statul român, capul unuia dintre cei trei liturghisitori ai Bisericii Răsăritului, alături de Sfinţii Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur, a stat ascuns în depozitul unui muzeu bucureştean aproape o jumătate de secol, iar acum odihneşte în locul său firesc, sfânta masă din altarul Mănăstirii Slatina.

Istoricii contemporani recunosc meritele lui Alexandru Lăpuşneanu

După 1558, s-au mai clădit Casa domnească, chiliile călugăreşti, turnurile şi zidurile de apărare, de către meşteri arhitecţi locali şi transilvăneni. Acoperişul iniţial era din plumb, metal pe care Alexandru Lăpuşneanu l-a cumpărat din Polonia, adresându-se special regelui în acest scop. Într-unul din uricele redactate de diecii lui Alexandru Lăpuşneanu, în 1564, se solicita judelui oraşului Bistriţa ţiglă şi cărămizi, dar pentru că sfetnicul domnului nu cunoştea cuvântul latin pentru cărămizi a scris caramidibus, construcţie lexicală ce o anticipează pe coana Chiriţa, care a făcut deliciul unor cunoscuţi arheologi de la Muzeul Bucovinei.

O mare cantitate de marmură, necesară pentru monumentele funerare şi pentru pardosirea bisericii, a fost adusă din zona Haţegului şi a Sarmizegetusei, printre plăcile provenite de acolo fiind şi una pe care este sculptat un frumos cap de gorgonă, o probă care dovedeşte că a aparţinut cândva unui monument roman. În curtea interioară a mănăstirii putea fi admirată, în trecut, o fântână poligonală de marmură, realizată de meşterii bistriţeni în stil florentin, cu o instalaţie atât de ingenioasă, încât apa se ridica la o înălţime mai mare decât cea a bisericii, de 36 de metri!

Incinta mănăstirii are forma unui patrulater neregulat, cu bastioane în cele patru colţuri şi ziduri înalte de 6-7 metri din pietre de râu, prevăzute cu metereze şi drum de strajă. Biserica se aseamănă cu cea de la Probota sau Bistriţa, dar are dimensiuni mai mari, până la sfârşitul secolului al XVIII-lea fiind de altfel cea mai mare din Ţara Moldovei.

În ultimul an al domniei sale (1568), Alexandru Lăpuşneanu s-a călugărit, primind numele de Pahomie, şi a trecut în veşnicie într-o chilie din Mănăstirea Slatina, evenimentul fiind consemnat şi pe piatra sa funerară: (Acest mormânt este al monahului) Pahomie, care s-a strămutat din viaţa de aici, la veşnicile lăcaşuri şi a fost îngropat aici, în ctitoria lui cea nouă, în anul 7076, luna mai 5.

Intrat în conştiinţa publică drept un prototip al domnitorului tiran şi sadic, datorită în principal cronicilor lui Grigore Ureche şi Ion Neculce, dar şi cunoscutei nuvele Alexandru Lăpuşneanu de Costache Negruzzi, viaţa şi activitatea ctitorului mănăstirii au fost reconsiderate de unii istorici contemporani, cum ar fi Constantin C. Giurescu şi Gh. Pungă. Primul consideră că Alexandru Lăpuşneanu nu a fost un tiran, ci un voievod care i-a pedepsit doar pe numeroşii boieri trădători din vremea sa, iar istoricul ieşean Gh. Pungă, autorul unei excelente cărţi, Ţara Moldovei în vremea lui Alexandru Lăpuşneanu (1994), crede că imaginea denaturată a voievodului a fost transmisă posterităţii de adversarii săi politici şi religioşi, cu precădere de cei din urmă. Într-adevăr, Alexandru Lăpuşneanu a fost un adversar declarat al Reformei şi lupta sa împotriva luteranismului şi calvinismului a depăşit graniţele ţării, el sprijinindu-i şi pe ortodocşii din Galiţia, Serbia, Bulgaria ş.a. În afara Mănăstirii Slatina, domnul Moldovei a mai înălţat o mănăstire la Dochiari, Muntele Athos. El a fost un sprijinitor al culturii şi al învăţământului, înfiinţând pe lângă mănăstiri şcoli unde se învăţau cititul şi scrierea, aici pregătindu-se şi diecii cancelariei moldovene, iar la Slatina a întemeiat şi o cunoscută şcoală de muzică bizantină. Unul dintre cărturarii de la mănăstire, Isaia, nu a fost doar un simplu copist, ci a redactat şi Povestire pe scurt despre domnii Moldovei, dovedind certe calităţi de istoriograf. Unii cercetători susţin că exista aici o veritabilă şcoală de caligrafi şi miniaturişti, iar la Cotnari, tot hulitul domn Alexandru Lăpuşneanu, supranumit de Iorga Nero moldovenesc, a întemeiat un Colegiu Latin.

Ei nu au putut să distrugă credinţa care sălăşluia prin toate colţurile acestei mănăstiri

Mănăstirea, care a devenit un sfânt lăcaş de maici din anul 1962, a fost de mai multe ori în istorie ţinta jafurilor şi a distrugerilor, efectuate atât de unii reprezentanţi ai ierarhiei laice din Moldova, cât şi de năvălitorii străini. Astfel, în 1561, Despot Vodă a transformat cele mai multe obiecte de argint şi aur în monede necesare pentru a-şi plăti soldaţii, care l-au sprijinit să-l înlăture pe Alexandru Lăpuşneanu. Mănăstirea Slatina a fost jefuită din nou de odoarele sale, în timpul domniei lui Ioan Vodă cel Cumplit (1572-1574), apoi de războinicii poloni, la sfârşitul secolului al XVII-lea. Cele mai mari distrugeri le-a provocat însă un grup de eterişti, care s-a refugiat aici în 1821, opunând o dârză rezistenţă turcilor.

La începutul secolului al XIX-lea, prin grija Mitropolitului Veniamin Costache şi a stareţului Filaret Beldiman, fratele scriitorului Alecu Beldiman, mănăstirea a fost refăcută. Cuviosul stareţ Filaret a mai rezidit turnul de la poarta principală şi a turnat două clopote, iar în 1828 a adus meşteri pentru a o picta din nou, în interior. Din păcate, noua iconografie şi tehnica frescelor, influenţate de arta greacă minoră a vremii, nu respectă maniera vechilor fresce şi, în plus, acestea sunt executate cu stângăcie şi cu culori de slabă calitate, care nu au rezistat, la trecerea timpului, decât în pridvorul mănăstirii, unde nu se aprind lumânări.

În schimb, broderiile realizate în trecut la mănăstire, unele dintre ele fiind ţesute în fir de aur şi argint chiar de Ruxandra, soţia lui Alexandru Lăpuşneanu, cu mătase comandată la Veneţia, sunt de o mare frumuseţe şi expresivitate artistică. Folosirea culorilor pastelate denotă influenţa artei italiene a timpului, iar viziunea artistică, cu apariţia unor personaje secundare, care asistă la desfăşurarea scenei, se datorează de asemenea contactelor cu arta occidentală. Epitaful donat mănăstirii de Alexandru Lăpuşneanu, în anul 1556, în afara compoziţiei extrem de sugestive, structurată pe trei registre, cu trupul lui Iisus în planul median, întins pe piatra roşie din Efes, se remarcă şi prin apariţia unor motive cu caracter decorativ, chenarul marginal fiind alcătuit din semipalmete şi flori stilizate.

Celebrul meu însoţitor în acest pelerinaj, maestrul Ion Irimescu, pe faţa căruia juca lumina secretă şi aproape nepământeană a unei vieţi împlinite, întru spirit şi credinţă în valorile naţionale, a binevoit în final să ne ofere câteva cuvinte despre vizita la sfântul lăcaş, ctitorit de Alexandru Lăpuşneanu: Mulţumesc lui Dumnezeu că am din nou ocazia să vizitez această sfântă mănăstire, tezaur al istoriei noastre, în care credinţa noastră creştină s-a păstrat în decursul atâtor vremuri vitrege, prin care au trecut aceste meleaguri. Păgânii care au năvălit au căutat să o distrugă, dar n-au reuşit. Chiar dacă unele ziduri au fost dărâmate, unele încăperi au fost distruse, ei nu au putut să dărâme credinţa, care sălăşluia prin toate colţurile acestei mănăstiri. (…) Am vizitat multe mănăstiri, pentru că Moldova este tezaurul acestor aşezăminte spirituale ale poporului nostru, mai mult decât alte părţi, Oltenia sau Muntenia. Aici voievozii noştri, Sfântul Ştefan cel Mare, Alexandru Lăpuşneanu ş.a., au căutat prin acţiunile lor, unele ilustrate prin fapte vitejeşti, iar altele prin înălţarea unor astfel de mănăstiri, să construiască o credinţă strămoşească, de aşa manieră încât să păstreze în continuare gloria poporului român, care nu poate fi distrusă, nu poate fi pieritoare, ea fiindu-ne hărăzită pentru totdeauna.

Constantin SEVERIN