La mijlocul acestei săptămâni s-au jucat partidele din turul secund al Cupei României

Miercuri și joi, pe stadioanele din județ s-au disputat partidele din turul secund al Cupei României la fotbal, faza județeană. Din cele șapte meciuri programate s-au jucat doar cinci, în condițiile în care formațiile Vânătorul Dorna Candrenilor și Unirea Salcea au pierdut prin neprezentare.

Cel mai lejer s-a calificat în turul următor echipa Carpatic Suceava, care s-a impus la scor de tenis, la Negostina, în vreme ce confruntarea Avântul Todirești – Forest Pătrăuți a fost decisă în urma executării loviturilor de departajare.

Rezultate:

Avântul Frasin – CS Gura Humorului 2-0

AS Dornești – Unirea Horodnic de Sus 2-3

Viitorul Negostina – Carpatic Suceava 0-6

Avântul Todirești – Forest Pătrăuți 1-1 (1-5 după executarea loviturilor de departajare)

Șomuzul Preutești – Sporting Siminicea 4-1

Vânătorul Dorna Candrenilor – Rarăul Câmpulung Moldovenesc 0-3

Unirea Salcea – Stejarii Dragomirnei 0-3