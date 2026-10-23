Presa veche

„La Mănăstirea Putna”

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„La Mănăstirea Putna”

La Mănăstirea Putna, cu ocazia inaugurării noului clopot <Buga> şi a restaurării mormântului marelui voevod Ştefan cel Mare şi Sfânt, clerul şi poporul bucovinean îl vor ruga pe M. S. Regele, să primească înaltul protectorat asupra Mănăstirii Putna, ca al doilea ctitor al ei. Se ştie că atât restaurarea mormântului lui Ştefan cel Mare în stilul vechiu, autentic, cât şi turnarea vechiului clopot sfărâmat în timpul războiului şi trecut la muzeu s’a făcut din îndemnul şi din dărnicia M. S. Regele Carol al II-lea. A patra mare manifestare ştiinţifică culturală se va desfăşura la Cernăuţi, unde M. S. Regele, marele protector al universităţii care îi poartă numele, va asista la deschiderea noului an de studii, în noua clădire a Universităţii, a cărei sfinţire se va face cu acest prilej. Se vede că Bucovina se găseşte în pragul unor mari şi înălţătoare serbări şi manifestaţiuni, la care întreaga populaţiune este invitată să participe dară să şi contribuie la reuşita lor”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4645, Septembrie 1935.

„Luna preparatelor culinare”

În întreaga ţară se desfăşoară Luna preparatelor culinare. Cu acest prilej, unităţile TAPL din regiunea noastră manifestă o preocupare sporită pentru extinderea sortimentelor de preparate, îmbunătăţirea calităţii acestora şi a modului lor de prezentare. În unele oraşe din regiune se vor organiza şi expoziţii cu diferite preparate culinare. O asemenea expoziţie se va deschide în Suceava, în fostul local al magazinului <Centrofarm>”.

„Zori Noi”, Anul XIX, nr. 5258, Suceava, Septembrie 1964.

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