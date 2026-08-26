„La loc comanda” pentru extinderea incompatibilităților la consilierii locali și județeni

O interpretare transmisă marți după-amiază prefecturilor de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) dă peste cap aplicarea noilor reguli privind incompatibilitățile. Printr-o circulară trimisă către toate Instituțiile Prefectului, ministerul condus de Attila Cseke stabilește că aleșii locali care sunt și personal contractual nu cad sub incidența noilor restricții.

Miza acestei clarificări o reprezintă Legea nr. 165/2026, care modifică Codul administrativ și care extindea teoretic incompatibilitățile funcționarilor publici și asupra personalului contractual. Acest lucru ar fi blocat o mulțime de consilieri locali și județeni care dețin contracte de muncă în diverse instituții publice. Ministerul Dezvoltării a decis însă aplicarea principiului juridic specialia generalibus derogant: Codul administrativ reprezintă doar legea generală în materie. Legea nr. 161/2003 este legea specială care reglementează strict cazurile aleșilor locali.

Articolul 88 din legea specială stabilește deja clar și limitativ unde nu are voie un consilier să fie angajat, de exemplu, în aparatul propriu al consiliului din care face parte sau al prefecturii. Prin urmare, consilierilor locali și județeni li se aplică exclusiv restricțiile deja cunoscute din Legea nr. 161/2003. Ei sunt complet exceptați de la noile prevederi ale Codului administrativ.

Documentul MDLPA aduce clarificări și pentru alte două categorii profesionale extrem de prezente în consiliile locale și județene, arătând că personalul didactic și cel medical nu intră sub incidența noilor reglementări. Ministerul explică faptul că profesorii și medicii nu se încadrează în categoriile de personal contractual vizate de modificările Codului administrativ, funcționând după statutele lor speciale.

Pentru a tăia orice posibilitate de contestare, Ministerul Dezvoltării a subliniat că această interpretare nu este una unilaterală. Agenția Națională de Integritate (ANI) a transmis oficial, printr-o adresă separată, că este în total acord cu acest punct de vedere care salvează mandatele multor aleși locali. Prefecții au primit deja ordinul de a transmite de urgență aceste precizări către toate primăriile și consiliile județene din țară.