La inițiativa primarului din Liteni, Tomiță Onisii, autoritățile județene au aprobat lucrări pentru identificarea de noi surse de apă pentru alimentarea orașului

Primarul din Liteni, Tomiță Onisii, președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al orașului Liteni, a solicitat Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava și Prefecturii Suceava convocarea unei ședințe de urgență cu autoritățile cu atribuții în rezolvarea problemelor privind deficitul de apă al surselor de alimentare ale orașului. Tomiță Onisii a precizat că în urma acestei solicitări, în cursul zilei de luni, o comisie formată din reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava, Instituției Prefectului, Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava, SC ACET SA Suceava, Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava și Primăriei Liteni s-a întrunit pentru a analiza situația alimentării cu apă din oraș.

Onisii a arătat că unul dintre aspectele constatate după ședința de luni a fost acela că în perioadele secetoase sursele de apă existente nu mai pot asigura necesarul pentru funcționarea sistemului în regim continuu, 24 de ore din 24. În aceste condiții, începând cu 8 septembrie, SC ACET SA Suceava a introdus un program de restricții, apa fiind furnizată o zi da, o zi nu în orașul Liteni și în localitățile Siliștea și Roșcani, precum și în satul Poiana Corni din orașul Dolhasca.

După ședința de luni, una dintre principalele măsuri stabilite a fost acordarea permisiunii Primăriei Liteni de a executa foraje de prospecțiune în incinta frontului de captare Liteni, pentru identificarea unor noi surse de apă. Tomiță Onisii a arătat că această măsură este necesară în condițiile în care frontul de captare Liteni este format din cinci puțuri forate, cu un debit total instalat de 14 litri/secundă, însă acestea asigură în prezent un debit de numai aproximativ 3,1 litri/secundă. Acest lucru se datorează secetei prelungite din ultimii ani, cât și supraexploatării în perioadele secetoase ale anului, în lunile iunie, iulie și august.

În paralel cu acțiunile Primăriei, SC ACET SA Suceava va pune în funcțiune cele două puțuri din incinta frontului de captare Corni care în prezent nu sunt exploatate, unul utilizat ca piezometru și unul aflat în conservare. Pentru punerea lor în funcțiune va fi solicitată modificarea autorizației de gospodărire a apelor, pe baza unor completări aduse documentației tehnice.

Un alt obiectiv stabilit este reducerea pierderilor de apă din rețeaua de distribuție. Asta în condițiile în care, din documentele puse la dispoziție de către Primăria Liteni, s-au constatat pierderi importante de apă, pe rețeaua de aducțiune și distribuție, care depășesc 45% din volumul de apă captat. De asemenea, SC ACET SA Suceava ar urma să ia măsuri imediate pentru identificarea și reducerea acestor pierderi.