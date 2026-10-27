La Fălticeni, Erasmus Days a conectat cele trei licee din comunitate deschizând minți și inim

Formarea profesională europeană și experiențele VET ale elevilor din cele trei licee ale municipiului Fălticeni au reprezentat ideea de la care a pornit organizarea, la mijlocul lunii octombrie, a unei frumoase întâlniri la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, cu prilejul Erasmus Days.

Tema activității: „Conectăm liceele, dezvoltăm competențe, construim Europa”, i-a incitat la introspecție pe toți elevii și profesorii colegiilor fălticenene care au avut, până acum, șansa de a participa în acest gen de proiecte europene. Așa se face că sala Multimedia a Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” a devenit neîncăpătoare, la întâlnire adunându-se peste 80 de participanți, dintre care: elevi beneficiari ai mobilităților Erasmus+ VET, elevi interesați de participarea la viitoare programe de formare europeană, cadre didactice implicate în proiecte de mobilitate și formare profesională, membri ai echipelor de conducere din cele trei licee ale municipiului Fălticeni.

Activitatea s-a desfășurat sub forma unei mese rotunde, în cadrul căreia participanții au prezentat experiențele de învățare acumulate în cadrul stagiilor de formare desfășurate în diverse țări europene (Spania, Portugalia, Grecia.), evidențiind competențele profesionale, lingvistice și culturale dobândite, precum și impactul personal și educațional al acestor experiențe. Întâlnirea a inclus și momente de dialog deschis între elevi, profesori și invitați, care au avut menirea de a evidenția bunele practici derivate din proiectele Erasmus+ și de a consolida colaborarea interinstituțională.

În cadrul discuțiilor, au fost abordate teme precum: adaptarea elevilor la mediul de lucru european, dezvoltarea competențelor profesionale relevante pentru piața muncii, importanța interculturalității și a limbilor străine în formarea profesională, beneficiile colaborării între școli și partenerii economici europeni.

Scopul întâlnirii a fost reprezentat de promovarea rezultatelor obținute de către elevii participanți la stagii de formare profesională (VET) derulate în cadrul programului Erasmus+, precum și încurajarea dialogului și a schimbului de bune practici între instituțiile de învățământ implicate în proiecte de mobilitate europeană din municipiul Fălticeni.

Prin această inițiativă s-a urmărit valorificarea experiențelor profesionale și interculturale dobândite de elevi, dar și stimularea interesului altor tineri pentru participarea la programe de formare europeană, în concordanță cu principiile educației europene și ale incluziunii.

Prin intermediul acestei activități, liceele fălticenene participante au demonstrat angajamentul comun pentru formarea unei generații deschise, competente și adaptabile la cerințele pieței muncii europene. Elevii participanți la mobilitățile Erasmus+ au devenit și vor continua să devină ambasadori ai educației europene, împărtășind colegilor și comunității povești autentice de succes și modele de implicare civică și profesională.

Extrem de important de menționat este faptul că activitatea organizată cu prilejul Erasmus Days, la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, cu participarea tuturor colegiilor fălticenene, a contribuit la creșterea vizibilității programului Erasmus+ la nivel local și regional, dar și la promovarea valorilor europene în educație și formare profesională. De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost stimulate consolidarea parteneriatelor interșcolare și a colaborării cu mediul local și economic, precum și motivarea tinerilor pentru implicarea activă în proiecte de mobilitate internațională și dezvoltarea unei culturi a colaborării europene în rândul elevilor și profesorilor.