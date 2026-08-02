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La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați

La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați

Manifestările dedicate Zilelor Municipiului Fălticeni 2026 s-au încheiat sâmbătă, 1 august, într-un cadru relaxat, pe malul iazului din zona Ponton a Bazei de Agrement „Nada Florilor”, odată cu desfășurarea tradiționalului concurs de pescuit sportiv „Cupa Nada Florilor”.

După o pauză de câțiva ani, competiția a revenit în programul sărbătorii municipiului, reunind aproximativ 20 de echipaje formate din reprezentanți ai instituțiilor publice și ai partenerilor administrației locale. Dincolo de latura competițională, evenimentul a pus accent pe colaborare, fair-play și consolidarea relațiilor dintre instituțiile care lucrează împreună pe parcursul întregului an.

Concursul a fost organizat de Primăria Municipiului Fălticeni, cu sprijinul administratorului iazului și al echipei Fishing Team Fălticeni, care a asigurat desfășurarea întrecerii în conformitate cu regulamentul competiției și cu principiile pescuitului responsabil. Participanții au respectat regulile de manipulare și eliberare a capturilor, competiția promovând protejarea fondului piscicol și respectul față de mediul înconjurător. Atmosfera a fost una destinsă, în care pasiunea pentru pescuit s-a îmbinat cu dorința de a petrece câteva ore în mijlocul naturii, într-un cadru prietenos.

APIA, câștigătoarea ediției din acest an

La finalul concursului au fost premiate cele mai bune echipaje, în funcție de cantitatea de pește capturată.

Clasamentul final a fost următorul: Locul I – Echipajul APIA, cu 32,125 kg; Locul al II-lea – Echipajul Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”, cu 7,775 kg; Locul al III-lea – Echipajul Primăriei municipiului Fălticeni, cu 6,500 kg. Premiul pentru cea mai mare captură a fost adjudecat de echipajul Detașamentului de Jandarmi Fălticeni, performanță apreciată de organizatori și de ceilalți concurenți.

La încheierea competiției, primarul municipiului Fălticeni, prof. Gheorghe Cătălin Coman, a evidențiat atât buna organizare a evenimentului, cât și rolul acestuia în consolidarea relațiilor dintre instituțiile participante.

„Mulțumim partenerilor noștri de la Fishing Team Fălticeni și administratorului iazului pentru organizarea impecabilă a competiției, desfășurată cu respectarea regulamentului și a principiilor pescuitului sportiv. Toate capturile au fost manipulate cu grijă și eliberate în apă, astfel încât atât peștii, cât și mediul înconjurător au fost protejați .

Ne bucurăm că acest concurs a rămas, înainte de toate, un prilej de socializare, de consolidare a relațiilor dintre instituțiile partenere și de petrecere a unei zile frumoase în mijlocul naturii.

Ne revedem cu drag la ediția de anul viitor, pe care ne dorim să o organizăm și mai bine!”, a transmis edilul.

Prin revenirea în programul Zilelor Municipiului Fălticeni, „Cupa Nada Florilor” și-a reconfirmat statutul de competiție care îmbină sportul, respectul pentru natură și spiritul comunitar, oferind un final inspirat unei noi ediții a sărbătorii dedicate orașului.

La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați
La Fălticeni „Cupa Nada Florilor” a readus la start pescari pasionați

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