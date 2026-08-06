„La Dumbrăveni”

„Loc de linişte şi plăcută recreere la Dumbrăveni. Acolo M. Eminescu şi-a deschis întâi ochii neştiutori, care mai târziu, pribegi prin ale fantasiei şi gândirii lumii, s-au încântat de frumuseţi, s-au zăpăcit de enigme, s-au îndurerat de chinul şi suferinţa întâlnită. La marginea satului e curtea boierească, clădirea largă moldovenească, stil vechi, modernizată în parte, adăugându-i-se o terasă spaţioasă şi o sufragerie ţinută în interiorul ei în stil secesionist. Jur-împrejur se întinde parcul cu straturi de flori, boschete, copaci înalţi şi pletoşi şi pomi roditori”.

„Deşteptarea” (Foaia Partidului Poporal Naţional), Anul X, nr. 56, Cernăuţi, Iulie 1902.

„Furtună puternică”

„Luni noaptea o furtună cu puternice descărcări electrice s’a abătut asupra regiunii Suceava.

Trăsnetul a lovit biserica din satul Bulai, prinzând câteva ştergare ce erau la sfintele icoane. Trăsnetul a intrat prin colţul unei ferestre, ieşind prin alta opusă, fără să facă alte pagube. În aceeaşi noapte a fost arsă gospodăria localnicilor Vasile Ion Găitan, tot din Bulai. Toată gospodăria a fost cuprinsă de flăcări şi în câteva ceasuri a rămas doar un morman de cenuşă. Victime omeneşti n’au fost. Locuitorul şi cei ai casei au scăpat cu viaţă. Locuitorul George Paşcan, din Pătrăuţi, a fost lovit de trăsnet într-o carieră de piatră unde s’a adăpostit de furtună”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XIX; nr. 4864, Iulie 1936.