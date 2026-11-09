La Colegiul „Alexandru cel Bun” avem defibrilator, venim în ajutor!

„Omul nu poate deveni om decât prin educație.”(Immanuel Kant)

Colegiul ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului își exercită rolul de educator cu prisosință, fiind o unitate școlară în care rolul educației, așa cum reiese din misiunea colegiului, nu este doar de a oferi conținut informațional ci de a oferi șanse, de a schimba mentalități, de a fi mai buni cu fiecare zi petrecută în acest spațiu educațional, de a forma tineri adaptabili schimbărilor sociale rapide dar și dornici de împlinire personală și promovare a unei vieți de calitate.

O viață de calitate în acest mileniu vizează competențe noi care îmbină intelectul cu emoționalul, cu mentalul, totul în contextul unui stil de viață sănătos, în care viața este prioritară. Astfel, din acest an școlar, Colegiul ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului este a doua unitate școlară din învățământul preuniversitar, la nivel județean, care are în dotare un defibrilator semiautomat. Inițiativa aparține domnului profesor Celmare Gheorghiță, paramedic atestat, voluntar Salvamont Suceava. Prin proiectul propus, ”Avem defibrilator- Venim în ajutor!”, s-a adus în discuție problematica creșterii numărului de accidente vasculare și a stopului cardio-respirator în rândul populației tinere, cât și creșterea valorilor de trafic în localitatea Gura Humorului. Astfel, dotarea colegiului nostru cu un defibrilator semiautomat cât și logistica necesară pentru pregătire și intervenție au devenit oportune.

Mai poate fi luată în calcul și amplasarea celor două supermarket-uri din zonă, locații care atrag un număr însemnat de persoane, folosirea defibrilatorului pentru situații de urgență medicală fiind, în această situație, benefică.

Achiziționarea acestuia a fost posibilă printr-un cumul de forțe de susținere, echipa managerială reprezentată de doamnele director prof. Mihaela Ursaciuc, prof. Cristina Profira Tudor, prof. Liliana Lucia Condur, Asociația ASPA de la nivelul colegiului, donații din partea elevilor și părinților în cadrul spectacolului caritabil de Crăciun 2025 coordonat de consilierul educativ, prof. Solonaru Elena Sextilia, dar și a unor sponsori cu suflet mare: TEHNOACTIV SUCEAVA, manager, ing. Florin Nistor, CASA DANILEVICI GURA HUMORULUI, manager ec. Danilevici Aura Otilia, ALCAROM Gura Humorului, manager ing. Mihalache Alin, SCULE ȘI UNELTE FEL DE FEL Gura Humorului, manager Hascioschi Marius.

Stopul cardiac este una dintre cele mai frecvente și periculoase urgențe medicale, cauzând milioane de decese anual la nivel mondial. În astfel de situații, fiecare secundă contează. Studiile arată că defibrilarea rapidă în primele minute de la colaps poate crește semnificativ șansele de supraviețuire ale pacientului. În majoritatea statelor dezvoltate, defibrilatorul extern automat (DEA sau AED) este considerat un instrument esențial de prim ajutor și este utilizat pe scară largă atât de serviciile medicale, cât și de publicul larg (persoane fără pregătire medicală) în caz de stop cardio-respirator.

În Europa, Olanda, Germania și țări din regiunea nordică (Danemarca, Suedia, Norvegia) conduc în topul statelor cu cea mai mare infrastructură de defibrilatoare automate externe (DEA / AED), atât ca volum total, cât și ca densitate raportată la populație.

În România numărul lor este extrem de redus, prin urmare achiziționarea lui în perimetrul unității noastre este foarte valoroasă.Amplasarea acestuia într-un loc public cu acces, inscripți onarea la loc vizibil de dotare asigură primul pas-CONȘTIENTIZAREA.

Pregătirea și instruirea personalului din cadrul colegiului, cât și a elevilor în utilizarea defibrilatorului, folosirea măștii de oxigen cu balon, cunoașterea manevrelor de resuscitare în cazul stopului cardio-respirator se asigură prin intermediul prof. Celmare Gheorghiță în cadrul activităților din Săptămâna Verde și Școala Altfel, elevii colegiului fiind extrem de interesați de modul de gestionare a defibrilatorului și a măștii de oxigen. Prin sesiunile de instruire elevii și toți cei interesați sunt informați despre ce este un defibrilator, care sunt componentele sale, etapele de funcționare, cum se utilizează, cine îl poate folosi, unde se află, riscuri, precauții și contraindicații.

Starea de bine de la nivelul colegiului este astfel asigurată și prin această acțiune de pionerat la nivelul județului.

Ne dorim să nu fie nevoie de el dar știind că este în perimetrul nostru avem siguranța că suntem protejați, că ne putem face bine nouă, dar și celor din jur. Competențele absolventului 4.0 includ astfel și competențele socio-umane, emoționale și etice pe care sperăm ca absolvenții colegiului nostru să le dezvolte și să le aplice atunci când este nevoie, pentru a demonstra calitatea de cetățean european, dar în special cea de OM.

Director adjunct,

Profesor Condur Liliana