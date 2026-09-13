În weekendul de 3-4 octombrie, domeniul „Acasă în Bucovina”, din Capu Câmpului, va găzdui prima ediție a festivalului ecvestru „Caii Acasă în Bucovina”, un eveniment construit în jurul calului ca simbol central al relației dintre om, natură, tradiție și eleganță.

Timp de două zile, publicul va putea urmări competiții de atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, demonstrații de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare, o experiență gastronomică „de la fermă în farfurie” și momente muzicale live susținute de Taraf de Caliu și de ansamblul folcloric „NOi Și VECHi”.

„Caii Acasă în Bucovina” este un proiect gândit pentru un public interesat de calitate, cultură și experiențe autentice și nu un târg sau eveniment de masă. Organizatorii își propun ca, an de an, „Caii Acasă în Bucovina” să devină un eveniment de referință în zona ecvestră la nivel regional și național, păstrând în același timp identitatea autentică a Bucovinei.

„Acasă în Bucovina”

Atelaje ecvestre, coordonate de nume importante din sportul românesc

Componenta centrală a festivalului va fi competiția de atelaje, cu atelaje profesioniste invitate. Proba este coordonată de Bartha Robert, campion național și figură centrală în dezvoltarea și organizarea competiției, alături de

Bartha Eduard, campion mondial la atelaje cu doi cai. Programul include proba de conuri, proba de maraton, parade ecvestre cu atelaje de 2, 4 și 6 cai, precum și demonstrații coregrafice ecvestre.

La Capu Câmpului va avea loc prima ediție a festivalului ecvestru „Caii Acasă în Bucovina”

Dresaj de înaltă școală și artă ecvestră spectaculoasă

De asemenea, componenta de dresaj este susținută de Ionuț Cățean, dresor format la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre din Spania, una dintre cele mai prestigioase școli de echitație clasică din lume. La Capu Câmpului, publicul va putea vedea demonstrații de dresaj clasic de înaltă școală spaniolă, dar și momente de dresaj în libertate, în care calul execută exerciții complexe ghidat doar prin voce și limbaj corporal.

Alături de el, Lehel Pászka, arcaș călare și artist ecvestru, aduce în fața publicului momente de tir cu arcul călare în galop precum și de acrobație ecvestră, în care controlează calul prin echilibru și comunicare directă cu animalul, fără frâu sau șa.

La Capu Câmpului va avea loc prima ediție a festivalului ecvestru „Caii Acasă în Bucovina”

În cadrul festivalului vor fi promovați crescătorii de cai și comunitatea locală

Festivalul include și o componentă dedicată comunității locale și crescătorilor de cai din zonă, gândită ca un moment de conexiune cu această tradiție a Bucovinei, cu accent pe respectul față de animal și pe cultura rurală autentică. Programul acestei componente va fi anunțat pe pagina evenimentului pe măsură ce detaliile sunt stabilite.

„Acasă în Bucovina”

Gastronomie și muzică, în completarea programului

Potrivit organizatorilor, în cadrul festivalului participanții vor avea parte de preparate tradiționale gătite cu ingrediente din grădina, ferma și producția proprie a domeniului, completate de producători locali atent selectați, berea de bulevard Bucur, servită la draught, crame mici și distilerii artizanale.

Apoi, programul muzical va avea câte un moment live în fiecare seară. Sâmbătă seara, scena le aparține celor de la Taraf de Caliu, formație legendară formată din membri ai Taraf de Haidouks, cu muzică lăutărească autentică și patrimoniu muzical. Duminică seara, festivalul va continua cu „NOi Și VECHi”, un program muzical care păstrează același fir, al tradiției și al expresiei artistice autentice.

La Capu Câmpului va avea loc prima ediție a festivalului ecvestru „Caii Acasă în Bucovina”

„Evenimentul acesta s-a născut firesc, din pasiunile și activitățile pe care le desfășurăm aici, la Acasă în Bucovina. Tatăl meu a organizat, în 2011, un eveniment care a fost, practic, precursorul festivalului de anul acesta, atunci s-a numit „Caii la ei Acasă în Bucovina”. Ne-am dorit să reînviem ideea lui și să o ducem mai departe, cât de bine știm noi. Bucovinenii știu să fie gazde bune, iar asta rămâne neschimbat. I-am invitat însă alături de noi și pe acești oameni din lumea sportului ecvestru, de la Covasna, pentru că ei chiar știu să prețuiască, la adevărata valoare, cultura ecvestră și ne dorim să apropiem și publicul nostru de ea, să-i dăm ocazia s-o cunoască, s-o îndrăgească, și să creștem, an de an, nivelul la care o trăim aici, în Bucovina”, a declarat organizatorul evenimentului Caii Acasă în Bucovina, Ioan Boca.

Acesta a arătat că biletele pentru festival sunt disponibile pe iaBilet. Detaliile suplimentare pot fi găsite pe paginile de Facebook și Instagram „Caii Acasă în Bucovina”.